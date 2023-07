مراجعة شاملة لهاتف Redmi 12 من شاومي

طرحت شركة شاومي خلال الأيام الماضية هاتفها (Redmi 12) الجديد في السعودية، والإمارات، ومصر، الذي يأتي بتصميم أنيق على غرار الهواتف الرائدة، وشاشة كبيرة، وكاميرا ثلاثية العدسات تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، وبطارية كبيرة، وكل ذلك مقابل سعر تنافسي للغاية.

يعد هاتف (Redmi 12) هو خليفة هاتف (Redmi 10) الذي صدر في عام 2021، لأنه لم يكن هناك إصدار (Redmi 11) العام الماضي ولم تعلن الشركة أسباب ذلك.

يأتي هاتف شاومي (Redmi 12) بتصميم أنيق من الزجاج، وينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المسطح المصنوع من البلاستيك، وفي الجهة الخلفية تجد الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا، وفي الجهة الأمامية تجد الكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة، ما يجعله يشبه تصميم هاتف سامسونج (Galaxy S23) الرائد.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق السماوي، والفضي، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذ USB-C للشحن، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار (IP53) وهذا يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء فقط.

يأتي هاتف شاومي (Redmi 12) بشاشة نوع (PS LCD)، مقاسها 6.79 بوصات، وبدقة 2460 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 396 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا فقط، وسطوع قدره 1200 شمعة، وتدعم التدرج اللوني الواسع (DCI- P3).

كما يدعم الهاتف معدل التحديث التكيُّفي (AdaptiveSync)، وهو وضع تلقائي يمكنه تبديل معدل التحديث بين 48 و 60 و 90 هرتزًا تلقائيًا بناءً على المحتوى الذي تُشاهده في الشاشة، وهي ميزة تعمل على إطالة عمر البطارية، وهي ميزة مهمة لهواة الألعاب، لأنها توفر تجربة استخدام سلسلة.

تُعد هذه الشاشة جيدة لمشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب، ولكن نظرًا إلى عدم وجود ميزة (HDR) فإن وضوح الرؤية في ضوء الشمس في الهاتف ليس قويًا.

وبفضل وضع الضوء الأزرق المنخفض الحاصل على شهادة SGS ووضع القراءة 3.0، يمدّك هاتف Redmi 12 بتجربة بصرية ممتعة لوقتٍ أطول ما يقلل من نسبة تعرّضك للضوء الأزرق ويخفف من التعب البصري ويحافظ على حماية عينيك.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة PDAF، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

ويضم كاميرا أمامية أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف شاومي (Redmi 12) بمعالج (MediaTek Helio G88) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 12 نانومتر، بتردد أقصاه 2 جيجاهرتز.

يتوفر الهاتف في السعودية بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيار من مساحة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

بينما يتوفر في مصر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وخيار واحد من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، ويمكن أن تستمر يومًا كاملًا بشحنة واحدة.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، الخاصة بشركة شاومي، التي طورتها ليسهل استخدامها.

طرحت شركة شاومي في السوق السعودي هاتف (Redmi 12) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وخيار واحد مساحة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت بسعر 649 ريالًا سعوديًا.

بينما طرحته في السوق الإماراتي بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وخيار واحد مساحة التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت بسعر 599 درهمًا إماراتيًا.

