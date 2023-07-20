مراجعة شاملة لهاتف Moto G 5G من موتورولا

أصدرت شركة موتورولا قبل شهرين طرازًا جديدًا من هاتفها الذكي Moto G 5G الذي أُطلق الطراز الأول منه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وكان يمتاز حينئذ بأنه أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ثم أُطلق إصدار ثانٍ منه في عام 2022.

يمتاز هاتف Moto G 5G من موتورولا بأنه سيُباع بسعر أقل مقارنةً بالإصدار السابق، ولكن ذلك على حساب المواصفات المتوفرة فيه. فإذا كنت تبحث عن هاتف رخيص الثمن ومواصفاته بسيطة، فيمكنك اختيار هاتف Moto G 5G بعد أن تتعرف جميع مواصفاته وميزاته التي سنوضحها في المراجعة التالية:

التصميم:

يأتي هاتف Moto G 5G بتصميم بسيط وأنيق، مع زوايا مستديرة والجهة الأمامية مغطاة بزجاج، والجهة الخلفية والإطار مصنوعان من البلاستيك، وتظهر جميع الأزرار في الجانب الأيمن على غرار العديد من أجهزة أندرويد الأخرى، حيث يوجد زر التشغيل منفصل وزر ثنائي للتحكم في مستوى الصوت.

تحتوي الجهة السفلية على منفذ شحن USB-C ومكبرات الصوت ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، ويوجد في الجزء الخلفي إطار مستطيل بارز يضم عدسات الكاميرا الخلفية. ويتوفر هاتف Moto G 5G بلونين فقط هما: (الرمادي) Harbour Gray و(الأزرق الغامق) Ink Blue.

الشاشة:

يأتي هاتف Moto G 5G بشاشة من نوع (IPS LCD)، مقاسها 6.5 بوصات، وبدقة 1600 × 720 بكسلًا، وبكثافة 270 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وتدعم ميزة PDAF، والثانية بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويضم هذا الهاتف كاميرا أمامية أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية:

يعمل هاتف موتورولا بمعالج من نوع كوالكوم (+Snapdragon 480) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 8 نانومتر، بتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز.

يتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وخيار من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت ويدعم الزيادة من خلال بطاقات microSD.

يعمل ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، ويعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، والبلوتوث 5.1.

السعر:

يُباع هاتف Moto G 5G بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين، هما: الرمادي (Harbour Gray والأزرق الغامق Ink Blue).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Moto G 5G من موتورولا: