ما هي طرز AirPods التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء؟

تشتهر سماعات AirPods اللاسلكية من آبل بالصوت الواضح والنقي، والتصميم المميز، وتدعم العديد من الميزات منها: ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة (ANC) التي تُتيح الاستماع إلى أدق التفاصيل في المقاطع الصوتية، حتى عندما تكون بين حشد من الناس وحوللك الكثير من الضوضاء. لذلك، ليس من المستغرب أن يميل الكثير من الأشخاص إلى استخدام AirPods لأجل ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة (Active Noise Cancellation).

ومع ذلك، لا تدعم جميع طرز AirPods ميزة ANC، لذا؛ قبل شراء سماعة AirPods تأكد من أن الطراز الذي ترغب في شرائه يحتوي على هذه الميزة خاصةً إذا كنت تسمتع إلى المقاطع الصوتية في أماكن بها ضوضاء صاخبة في معظم الأوقات.

ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي طرز AirPods التي تحتوي على ميزة ANC:

ما هي طرز AirPods التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة؟

تأتي الطرز التالية من AirPods مع الدعم الكامل لميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC:

AirPods Pro:

تُعد طرز AirPods Pro من أبرز سماعات الأذن اللاسلكية من آبل، وهي مصممة لأولئك الذين يحتاجون إلى أفضل تجربة صوتية وسماعات صغرة ومريحة. ويدعم كل من الجيل الأول والجيل الثاني من AirPods Pro ميزة ANC.

يستخدم الجيل الثاني، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم (AirPods Pro 2) خوارزميات حسابية وصوتًا مكانيًا لتعزيز جودة الصوت بشكل أكبر. وعند استخدام هذا الطراز يمكنك الحصول على ما يصل إلى 6 ساعات من وقت الاستماع مع تمكين ميزة ANC.

AirPods Max:

AirPods Max هي سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة من آبل، التي تتميز بالتصميم الذي يوحي بالفخامة، بالإضافة إلى الراحة التي توفرها بفضل جودة التصنيع.

تأتي AirPods Max مع ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة، وتقدم صوتًا عالي الدقة والوضوح كما توفر وضع الشفافية، وتعمل هذه السماعات لمدة تصل إلى 20 ساعة مع تفعيل ميزة ANC والصوت المكاني.

ما هي طرز AirPods التي تفتقر إلى ميزة ANC ؟

لا تحتوي طرز AirPods التالية على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة وتُباع بأسعار أقل من الطرز السابقة:

AirPods:

AirPods هي سماعات الأذن اللاسلكية الأساسية من آبل، وقد صدر الجيل الأول منها في عام 2016. وفي الوقت الحالي، تبيع آبل الجيل الثاني والجيل الثالث فقط من AirPods. وكلا الطرازين لا يحتويان على ميزة (ANC).

يوفر الجيل الثالث من AirPods ميزة إلغاء الضوضاء السلبية (Passive Noise Cancelation) بفضل تصميمه، ويأتي أيضًا مع ميزة الصوت المكاني المخصص (Personalized Spatial Audio).