ليست المرة الأولى .. واتساب يعود للعمل بعد اضطراب عالمي

توقّف واتساب، أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخدامًا حول العالم، عن العمل على نحو غير متوقع هذه الليلة، تاركًا قاعدة مستخدميه الواسعة غير قادرة على إرسال الرسائل أو استقبالها.

وتسبب هذا الانقطاع في حدوث اضطراب عالمي هائل، حيث يعتمد الأفراد والشركات بدرجة كبيرة على واتساب للتواصل.

وكان المستخدمون قد أبلغوا عن انقطاع الخدمة على موقع (داون ديكتور) DownDetector، المتخصص في رصد اضطرابات أو توقف الخدمات على الإنترنت.

وقالت ميتا إنها أصلحت مشكلات الاتصال في واتساب، وذلك بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين على مستوى العالم عن مشكلات في الوصول إلى تطبيق التراسل الفوري.

ونشر الحساب الخاص بواتساب في موقع تويتر تغريدة قال فيها: «نحن نعمل بسرعة لحل مشكلات الاتصال مع واتساب، وسنُعلمك بما يحدث هنا في أقرب وقت ممكن»، ثم بعد ساعة نشرت واتساب تغريدة أخرى قالت فيها: «لقد عدنا، نحن سعداء بالدردشة!».

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق إنها تعاني اضطرابات «في تلقي الرسائل الواردة وتسليم الرسائل في واتساب»، وذلك وفقًا للوحة معلومات الحالة في ميتا.

ويبدو أن الانقطاع دام نحو ساعة من الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وبحسب موقع DownDetector، فقد بلغت نسبة المستخدمين الذي عانوا مشكلة في إرسال الرسائل نحو 61 في المئة، في حين عانى 35 في المئة من المستخدمين مشكلة في الوصول إلى التطبيق، وكانت نسبة من عانى مشكلة في الوصول إلى موقع الويب نحو 4 في المئة.

يُشار إلى أن اضطرابات الخدمة في واتساب وخدمات ميتا الأخرى، مثل: فيسبوك، ومسنجر، وإنستاجرام تتكرر كثيرًا، إذ كان أحدثها منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي.