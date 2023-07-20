ريلمي تكشف عن جهازها اللوحي الجديد Realme Pad 2

أعلنت شركة ريلمي رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد Realme Pad 2، وهو جهاز لوحي متوسط المواصفات ومنخفض الثمن.

ويأتي الجهاز اللوحي “ريلمي باد 2” بشاشة كبيرة قياسها 11.5 إنشًا، بدقة 1200 × 2000 بكسل، وهي من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل الجهاز بمعالج ميدياتيك هيليو G99، وهو معالج ثماني النواة مصنوع بتقنية معالجة 6 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X مع مساحة تخزين بسعة 128 و 256 جيجابايت على الترتيب، وهي قابلة للزيادة من خلال إضافة بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD، كما يمكن زيادة الذاكرة العشوائية من خلال النظام حتى 16 جيجابايت.

ويدعم جهاز Realme Pad 2 شبكات واي فاي وشبكات الجيل الرابع، كما يحتوي على بطارية بسعة 8360 ملي أمبير مع شاحن بقوة 33 واطًا، ويضم الجهاز أيضًا 4 سماعات تدعم تقنية Dolby Atmos، وله كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى أمامية بالدقة نفسها، مع حساس للبصمة في جانب الجهاز.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة ريلمي 4.0 التي تضم العديد من المزايا المخصصة للجهاز اللوحي مثل التكامل مع هواتف ريلمي من خلال ميزة مرآة الشاشة ومزامنة المحتوى، وكذلك إمكانية تقسيم الشاشة، وتعدد النوافذ، والنوافذ العائمة، ووضع القراءة 2.0 لتحسين تجربة قراءة الملفات مع الحفاظ على العين من الإجهاد، وغيرها.

ولجهاز Realme Pad 2 تصميم معدني مميز، ويبلغ سمكه نحو 7.2 مليمترًا، ويتوفر باللونين الأخضر والرمادي، وسيكون متاحًا للشراء بسعر يبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا.