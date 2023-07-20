تونومس السعودية تطلق أول مركز متكامل للاتصالات الرقمية في نيوم

أعلنت تونومس، الشركة المتخصصة في التقنيات الإدراكية والرقمية التابعة لنيوم، عن افتتاحها أول مركز متكامل للاتصالات والخدمات الرقمية في نيوم.

وقد ذكرت (تونومس) في بيان أن المركز الجديد الذي يطلق عليه اسم (تونومس.نيوم للاتصالات) TONOMUS.NEOM Telecommunications يتضمن مركز بيانات عالي السعة والكفاءة، معززًا ببنية تحتية متطورة لدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وخدمات الاتصال بالأقمار الصناعية، وشبكات الألياف الضوئية، وتوفير خدمات سحابية موثوقة في كل منطقة نيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر: “يعد إطلاق مركز (تونومس.نيوم للاتصالات) خطوة مفصلية في تطوير منطقة نيوم، إذ إنه يدعم تحقيق رؤيتنا بإنشاء منطقة ذكية ومتميزة تسعى لتحقيق مثالية العيش للأفراد وتضع ذلك ضمن أولوياتها، وستسهم بنيتها التحتية وخدماتها الرقمية في رفع مستوى معيشتهم على أفضل وجه، وسيرفع المركز التنافسية في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات حول العالم، ويدعم الشركات والأفراد الذين يتخذون من نيوم موطن لهم لتحقيق أهدافهم”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في تونومس، جوزيف برادلي: “يمثل مركز اتصالات تونومس.نيوم قيمة تقنية مضافة، ويسهم بشكل فعّال في تمكين البنية التحتية الرقمية والحلول الإدراكية في نيوم وحمايتها، كما أنه سيعزز دعم التبادل الآمن والفوري للمعلومات، ما يسهل عملية اتخاذ القرارات بسرعة في جميع قطاعات نيوم. وسيمكّن المركز أيضًا خدمات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والحلول الإدراكية، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا الرامية لبناء مستقبل مستدام ومثالي للعيش داخل نيوم وخارجها. ولا شك في أن هذا المركز يمثل قفزة نوعية في محفظة خدمات تونومس، ودليلًا على قدرتنا الرائدة عالميًا على إنشاء بنية تحتية تشكل عصبًا للابتكار والاقتصاد الرقمي في الوقت نفسه”.

وبحسب البيان؛ يمتد المركز الجديد على مساحة 18,000 م2، ضمن مبنى مؤلف من طابقين يتسع لما يصل إلى 150 موظفًا، وسيكون بمثابة محطة للتعاون الدائم مع مزودي حلول الاتصالات وشركاء التقنية، لتعزيز الابتكار والتطوير المستمر لقدرات الشبكة الرقمية في نيوم.

وسيسمح الموقع الإستراتيجي للمركز في أوكساچون بالاستفادة من منظومة الابتكار الواسعة في المدينة الصناعية، لتقديم شبكات آمنة ومرنة وذات قدرات عالية، تسهم في نشر التقنيات والبنية التحتية المستقلة، ودعم الصناعات المتقدمة والنظيفة، وتوفير الميزات التنافسية للمستأجرين مستقبلاً.

وسيعمل المركز على تشغيل شبكة معززة بالبرمجيات والخدمات السحابية الموثوقة والمحمية باستمرار، ومن المتوقع أن تغطي ما يصل إلى 60 موقعًا و1,800 مبنى، وأن يستفيد منها نحو 300 ألف موظف وعامل مطلوبين في نيوم بحلول عام 2025م، وسيسهم في دعم 200 مليون جهاز متصل بالإنترنت في نيوم بحلول عام 2030م.

يوفّر مركز تونومس.نيوم للاتصالات خدمات إنترنت عالي السرعة ما يضمن تقديم تجربة سلسة وغير منقطعة، إذ يُسهم موقع المركز في #أوكساچون في تعزيز الاتصال لجميع أفراد المجتمع الإدراكي 🙌@NEOM @NEOMOXAGON #تونومس #نيوم pic.twitter.com/0XRau5vzmr — TONOMUS (@TONOMUSNEOM) July 19, 2023

كما أن خدمات المركز ستتكامل مع الشبكات والخدمات الرقمية المحلية والدولية الرئيسية، الحالية والمستقبلية، ما يضمن تقديم تجربة سلسة لدى المستخدم النهائي.