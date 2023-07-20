إذا كنت طالبًا وتفكر في شراء حاسوب ماك بوك (MacBook) من آبل يكون مناسبًا لاحتياجاتك المتعلقة بالدراسة، فستحتاج إلى التفكير في حجم الطراز الذي تريده، وسعة التخزين التي تحتاجها، والمبلغ الذي ترغب في إنفاقه.

سيؤثر حجم الشاشة في مقدار ما يمكنك عرضه ورؤيته في ماك بوك ومدى سهولة حمله. وقد تفضل شاشة أصغر إذا كان عليك المشي لمسافات طويلة في أنحاء الحرم الجامعي أو أثناء الدراسة في مساحات صغيرة. وستؤثر سرعة المعالج في مدى جودة تعامل ماك بوك مع المهام والتطبيقات المتعددة، على سبيل المثال: قد تحتاج إلى معالج أسرع إذا كنت تستخدم البرامج الثقيلة بانتظام.

ولمساعدتك في اختيار الطراز الأنسب لك، سنذكر فيما يلي أفضل حواسيب ماك بوك المناسبة للطلبة:

1- حاسوب MacBook Air بمقاس 15 بوصة:

طرحت آبل حاسوب MacBook Air مقاس 15 بوصة الذي يعمل بشريحة M2 خلال شهر يونيو 2023، ويتميز هذا الجهاز بأنه يجمع بين أناقة التصميم وقوة الأداء والحجم المتوسط وسهولة النقل.

يعد معالج M2 أكثر من كافي للمهام اليومية مثل: قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتصفح عبر الإنترنت، ومعظم المهام المتعلقة بالدراسة. ويتميز M2 MacBook Air بمقاس 15 بوصة بوحدة معالجة الرسومات ذات 10 أنوية، ويمكن تكوينه بسعة 8 أو 16 أو 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (unified memory).

تقول آبل إن هذا المعالج آبل أسرع بـ 12 ضعفًا مقارنةً بأسرع جهاز ماك بوك آير يعمل بمعالج إنتل، وأسرع بمرتين مقارنةً بأجهزة الحواسيب المحمولة المنافسة التي تعمل بمعالج إنتل Core i7 الأحدث.

يبلغ سُمك هذا الجهاز 0.45 بوصة فقط، ويحتوي على شاشة من نوع (Liquid Retina) بدقة 2880 بكسل × 1864 بكسل وتتميز بزوايا مستديرة وتدعم تقنية True Tone. وتمنحك الشاشة مقاس 15 بوصة مساحة أكبر للعمل مع نوافذ مختلفة مقارنة بطراز مقاس 13 بوصة.

يستمر جهاز MacBook Air بمقاس 15 بوصة في العمل لمدة 15 ساعة من تصفح الويب عبر الاتصال بشبكة الواي فاي، و 18 ساعة من تشغيل أفلام Apple TV، ويبدأ سعره من 1199 دولارًا في متجر آبل التعليمي (Education Store).

2- حاسوب MacBook Pro بمقاس 14 بوصة:

إذا كانت مهام الدراسة تتطلب استخدام تطبيقات ثقيلة فإن جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة هو الخيار الأفضل لك، فقد حدّثت آبل طراز MacBook Pro في عام 2023 بإضافة معالجات من نوع M2 Pro و M2 Max الخاصة بها، مما منح جهاز MacBook Pro المزيد من القوة في الأداء، وهذا يجعله مثاليًا للطلاب الذين تتطلب دراستهم مشاريع ومهام صعبة مثل: البرمجة وتحرير الفيديو.

يتمتع جهاز MacBook Pro بالتصميم الخارجي نفسه مثل الطراز السابق، لكن المعالجات الجديدة أحدثت فرقًا كبيرًا في السرعة والأداء مقارنةً بمعالجات M1 Pro و M1 Max.

تحتوي طرز M2 Pro إما على وحدة معالجة مركزية ذات 10 أنوية مع وحدة معالجة الرسومات ذات 16 نواة، أو وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة مع وحدة معالجة الرسومات ذات 19 نواة. كما تحتوي على محرك عصبي مكون من 16 نواة أسرع بنسبة 40% من إصدار M1، ومحرك وسائط أسرع قليلاً.

إذا كنت تريد أقوى أداء ممكن في حواسيب ماك بوك، فاختر الطرز التي تعمل بمعالج M2 Max. إذ تأتي هذه الطرز مع ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتحتوي على خيارات مختلفة لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، إذ تتوفر طرز مع وحدة معالجة مركزية ذات 10 أنوية أو 12 نواة ووحدة معالجة الرسومات ذات 16 نواة أو 32 نواة.

ويمكنك أيضًا الحصول على قرص تخزين من نوع SSD سعته تصل إلى 8 تيرابايت، وبحسب شركة آبل فإن وحدة معالجة الرسومات في M2 Max أسرع بنسبة 30% من تلك الموجودة في M1 Pro.

يستمر جهاز MacBook Pro بمقاس 14 بوصة بالعمل لمدة 18 ساعة عند تشغيل الأفلام، ولمدة 12 ساعة فقط عند تصفح الإنترنت عبر اتصال شبكة الواي فاي. ويبدأ سعره من 1849 دولارًا في متجر آبل التعليمي (Education Store).

3- حاسوب MacBook Air M1 بمقاس 13 بوصة :

يعمل طراز MacBook Air M1 بمعالج M1، والذي يُعدّ مناسبًا لمعظم المهام اليومية البسيطة والمتوسطة المتعلقة بالدراسة، ويوفر عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة. ويأتي مع وحدة معالجة مركزية ذات 8 أنوية، ووحدة معالجة الرسومات ذات 7 أنوية، و8 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، وقرص من نوع SSD بسعة 256 جيجابايت.

يمكن لحاسوب MacBook Air M1 تشغيل تطبيقات iOS، مما يعني أنه يمكنك استخدام تطبيقات آيفون و آيباد المفضلة لديك في حاسوب ماك، ويبدأ سعره من 899 دولارًا في متجر آبل التعليمي (Education Store).