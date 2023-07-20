تقدم شركة OnePlus الصينية هواتف ذكية بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات، بعضها يعمل بمعالجات قوية، ويحتوي على كاميرات ذات مواصفات ممتازة، وبطارية كبيرة، وخيارات متعددة من ذاكرة التخزين الداخلية، وبعضها يحتوي على ميزات متوسطة وتُباع بأسعار أقل من الطرز الرائدة.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف يعمل بنظام أندرويد فيمكن أن تكون هواتف OnePlus الحديثة من الخيارات التي تفكر بها، وبحسب ميزانيتك والمواصفات التي تبحث عنها يمكنك اختيار واحد من أبرز هواتف OnePlus في عام 2023 التي سنذكرها فيما يلي:

1- هاتف OnePlus 11:

يمتاز هاتف OnePlus 11 الجديد بأقوى المواصفات، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2)، ويضم شاشة من نوع (LTPO 3.0 AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل، والثانية: بدقة 48 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 32 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل ومدمجة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

ويعمل هاتف OnePlus 11 ببطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط.

2- هاتف OnePlus Nord N30:

يعمل هاتف OnePlus Nord N30 5G بمعالج من نوع (Snapdragon 695) من كوالكوم، ويضم شاشة من نوع (IPS LCD) قياسها 6.72 بوصات، ودقتها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (Always-on display)، وميزة (Eye comfort) التي تعمل على تقليل الضوء الأزرق وضبط ألوان الشاشة لحماية العين.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 50 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

3- هاتف OnePlus 10 Pro:

يعمل هاتف OnePlus 10 Pro بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 1) من كوالكوم، ويضم شاشة من نوع (LTPO2 Fluid AMOLED) قياسها 6.7 بوصات، ودقتها 1440 × 326 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (Always-on display).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واطًا. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

4- هاتف OnePlus Nord N300:

يعمل هاتف OnePlus Nord N300 بمعالج من نوع (MT6833P Dimensity 810) من MediaTek، ويضم شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.56 بوصات مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من الذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية حتى واحد تيرابايت.



يعمل هاتف (OnePlus Nord N300) ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واطًا.

5- هاتف OnePlus 10T :

يعمل هاتف OnePlus 10T بمعالج كوالكوم (Snapdragon +8 Gen 1)، ويضم شاشة من نوع (Fluid AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويضم OnePlus 10T كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل. ويعمل OnePlus 10T ببطارية سعتها 4800 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 150 واط.