ميتا تطرح أول تحديث لمنصة ثردز مع ميزات جديدة
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ميتا تطرح أول تحديث لمنصة ثردز مع ميزات جديدة

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أطلقت شركة ميتا يوم الثلاثاء تحديثًا جديدًا لمنصة التدوين النصي (ثردز) Threads، التي أُطلقت قبل أسبوعين لمنافسة تويتر.

ونشر (كاميرون روث)، مهندس البرامج لدى إنستاجرام، منشورًا في (ثردز) يُعلن فيه عن الإضافات الجديدة إلى التطبيق كجزء من تحديث لإصدار نظام (آي أو إس) التابع لشركة آبل.

ويأتي التحديث الجديد لتطبيق (ثردز) في نظام التشغيل (آي أو إس) بعدد من الميزات، لعل أبرزها علامة التبويب الجديدة الخاصة بالمتابعة.

وقال روث إن علامة التبويب الجديدة تهدف إلى أن تُسهِّل على المستخدمين معرفة من يتابعهم.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى زر الترجمة لقراءة النص بلغات أخرى وقراءة المنشورات بسهولة كبرى من الأشخاص الذين لا يتابعونهم.

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وقال روث إن تحديث (آي أو إس) يتضمن بعض إصلاحات الأخطاء البرمجية وتحسينات التحميل.

وتمكنت منصة (ثردز) من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستاجرام وميتا، فبعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك، مما أثار سخط مالك تويتر (إيلون ماسك)، ومديرتها التنفيذية (ليندا ياكارينو).

ومع ذلك، أظهرت البيانات من شركتي الأبحاث (سنسور تاور) Sensor Tower و(سيميلرويب) Similarweb أن الخدمة شهدت بعض التراجع في النمو والتفاعل في الأسبوع التالي.

ويرجو المعلنون أن تتضمن (ثردز) مزيدًا من الميزات، مثل: الخلاصات الزمنية، والقدرة على البحث عن علامات التصنيف، التي يمكن أن تساعدهم في إنشاء حملات إعلانية أفضل عندما تتيح ميتا لهم هذه الفرصة.

وقال روث في منشور منفصل في (ثردز) يوم الثلاثاء، وذلك فيما يتعلق بالتحديث أن المستخدمين «قد يحتاجون إلى إعادة تشغيل تطبيقهم لرؤية بعض هذه العناصر أو الانتظار حتى نهاية اليوم!».

وأضاف روث: «نحن نستخدم نظامًا للعلامات التي يرسلها الخادم، والتي يمكن أن تستغرق بعض الوقت لإصدارها بالكامل».

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