مقارنة شاملة بين جهازي OnePlus Pad و Galaxy Tab S7 FE

هيمنت شركة سامسونج لفترة طويلة على سوق الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وكانت أجهزتها هي الخيار الأول لمن يبحث عن جهاز لوحي ممتاز يعمل بنظام أندرويد. ولكن في هذا العام، بدأ سوق الأجهزة اللوحية بالتطور بشكل أكبر، إذ بدأت العديد من الشركات بإطلاق أجهزة لوحية ذات ميزات ممتازة ومنها شركة ون بلس التي أطلقت جهازها اللوحي الأول OnePlus Pad قبل عدة أشهر والذي أصبح خيارًا رائعًا في سوق الأجهزة اللوحية ذات الأسعار المتوسطة.

وقد أصدرت سامسونج جهاز Galaxy Tab S7 FE في عام 2021 ويتميز بالتصميم نفسه الخاص بجهاز Galaxy Tab S7 الراقي ولكن بمواصفات متوسطة ليكون ضمن الفئة المتوسطة الأسعار.

لذلك، إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بسعر متوسط وبمواصفات جيدة فسيكون جهازا OnePlus Pad و Galaxy Tab S7 FE من الخيارات التي يمكنك التفكير فيها. ولمساعدتك في اختيار الأنسب، إليك مقارنة شاملة بينهما:

التصميم:

اختارت OnePlus تصميمًا يتضمن حافات مستديرة، وظهرًا معدنيًا مصقولًا مع كاميرا كبيرة تظهر بشكل بارز في منتصف الجزء الخلفي من جهاز OnePlus Pad، الذي يبلغ سمكه 6.54 ملم ويزن 555 جرامًا.

أما جهاز Galaxy Tab S7 FE فهو يأتي بتصميم بسيط ويظهر الجزء الخلفي بشكل مسطح باستثناء الحافة المرتفعة المحيطة بالكاميرا والتي تظهر في الجهة اليُسرى العلوية من ظهر الجهاز، ويبلغ سمك هذا الجهاز 6.3 ملم ويزن 608 جرامات، ويأتي الجهاز مع قلم S Pen الذي يمكن تثبيته مغناطيسيًا على ظهر الجهاز.

يتوفر جهاز OnePlus Pad بلون واحد هو الأخضر (Halo Green)، بينما يمكنك الحصول على جهاز Galaxy Tab S7 FE باللون الأسود أو الفضي أو الأخضر أو الوردي، ولكن إذا كنت تريد طراز 5G، فستقتصر الخيارات على اللون الأسود.

الشاشة:

يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة، ومعدل تحديث تكيفي يصل إلى 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز.

أما جهاز سامسونج Galaxy Tab S7 FE فهو يأتي مع شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس 12.4 بوصة، وبدقة تعادل 2560 × 1600 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 243 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

أما بالنسبة إلى جهاز Galaxy Tab S7 FE فإن طرز (5G) تعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 750G 5G) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 8 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 619).

أما طرز (Wi-Fi) فهي تعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 778G 5G) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع ( Adreno 642L).

يتوفر OnePlus Pad بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت. وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

بينما يتوفر جهاز Galaxy Tab S7 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت.

يعمل OnePlus Pad بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 13.1، بينما يعمل جهاز Galaxy Tab S7 FE بنظام أندرويد 11 ويمكن تحديثه إلى أندرويد 13، ويعتمد على واجهة المستخدم One UI 5 من سامسونج.

تَعِد كل من سامسونج و OnePlus بثلاث سنوات من تحديثات نظام أندرويد، وهذا يعني أن سامسونج ستُحدّث نظام التشغيل في Galaxy Tab S7 FE إلى أندرويد 14 وستتوقف عن تحديثه في عام 2025.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز OnePlus Pad على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل.

بينما يحتوي جهاز Galaxy Tab S7 FE على بطارية سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 190 دقيقة.

الكاميرا:

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز Galaxy Tab S7 FE فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر جهاز OnePlus Pad من 2306 ريالات سعودية، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة 128 من ذاكرة التخزين الداخلية.

يبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S7 FE من 1409 ريالات سعودية لطراز (WiFi) الذي يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة 64 من ذاكرة التخزين الداخلية.

المواصفات الكاملة لجهازي OnePlus Pad و Galaxy Tab S7 FE: