مقارنة بين هاتفي Pixel 7a من جوجل و Nothing Phone 2

يُعد كل من هاتفي Pixel 7a من جوجل و Nothing Phone 2 من الهواتف المتوسطة السعر وذات الميزات القوية، إذ يعمل كلا الهاتفين بمعالجات قوية، ويحتويان على العديد من الميزات التي توفر تجربة استخدام جيدة.

وعند مقارنتهما ستجد أن Pixel 7a من جوجل أرخص من Nothing Phone 2 ويحتوي على كاميرا وميزات تصوير أكثر قوة، كما يتمتع بمقاومة ضد الماء أفضل من Nothing Phone 2.

بينما يحتوي هاتف Nothing Phone 2 على شاشة أكبر بمعدل تحديث أعلى من Pixel 7a، وخيارات أكثر من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a من جوجل و Nothing Phone 2 لتتعرف المزيد من الميزات والمواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 7a بتصميم أنيق مشابه كثيرًا لتصميم هاتف Pixel 7 إذ يضم شريطًا خلفيًا بازرًا محيطًا بالكاميرا، وهو محمي من الأمام بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 3)، بينما الجزء الخلفي للهاتف مصنوع من البلاستيك، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

يتوفر هاتف Pixel 7a بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

يمتاز هاتف Nothing Phone 2 بتصميم مشابه للطراز الأول وهو Phone 1 ولكنه أفضل، ويحتوي Phone 2 على طبقة من زجاج (Gorilla Glass) لحماية الشاشة والجزء الخلفي بينما الإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للغبار ورذاذ الماء بحسب معيار IP54.

وقد حافظت الشركة على أنماط الإضاءة في الجهة الخلفية، بحيث يمكن لمستخدمي هاتف Nothing Phone 2 الاستفادة منها أكثر، إذ يمكن تخصيصها للحصول على التنبيهات الضرورية وكمؤشر لشدة الصوت، مع إمكانية استخدامها كإضاءة خلفية وكتنويه للشحن اللاسلكي العكسي ولتوضيح حالة الشحن وغيرها من الاستخدامات.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا، وخاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يُعد هاتف Pixel 7a أول هاتف في سلسلة A يدعم معدل تحديث أعلى من 60 هرتزًا، لذلك مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، فإنه يوفر تجربة استخدام سلسة مماثلة لطراز Pixel 7.

يحتوي Nothing Phone 2 على شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة أعلى تبلغ 2412 × 1080، وتتميز بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا. كما تتمتع شاشة هاتف Phone 2 بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، وتدعم ميزة (Always On).

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 7a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يضم هاتف Nothing Phone 2 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يحتوي Pixel 7a على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان شبكات الواي فاي، وبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

السعر:

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

يتوفر الحجز الأولي لهاتف Nothing Phone 2 في عدد من الدول العربية، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت. وذلك بسعر يعادل 2800 ريال سعودي لسعة 256 جيجابايت، و 3100 ريال لسعة 512 جيجابايت، وهو متاح لدى مكتبة جرير.

