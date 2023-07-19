مجمع الشارقة للابتكار يكشف النقاب عن الدراجة الكهربائية Sulmi EB-ONE

كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) اليوم النقاب عن الدراجة الكهربائية (Sulmi EB-ONE)، وهي أول منتج من مختبرات الشارقة المفتوحة للابتكار (سويلاب) SoiLAB.

وقد صُممت دراجة (Sulmi EB-ONE) بتصميم مستقبلي، وصنعتها شركة (سولمي) Sulmi الإماراتية الناشئة العاملة في المجمع بأيدي مهندسين إماراتيين بتقنيات متقدمة.

ويمثل هذا الكشف علامة فارقة في قطاع النقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوة أخرى نحو أهداف الطاقة النظيفة في الإمارات في الفترة التي تسبق الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP-28) الذي سيُقام في دبي في أول ديسمبر القادم.

وجاء إطلاق هذه الدراجة خلال حفل أقيم بحضور الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحسن المحمودي المدير التنفيذي للمجمع وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.

وشركة “سولمي” Sulmi هي واحدة من الشركات الإماراتية الناشئة والمميزة التي تنشط في تقديم حلول التنقل والطاقة النظيفة العاملة في المجمع، تعمل على تطوير تقنيات التنقل المستقبلية ومنها: القيادة الذاتية للمركبات كما تعمل الشركة على تصنيع المركبات الكهربائية وتقديم منتجات وخدمات تقنية متنوعة. إذ يقوم فريق “سولمي” بتجميع أفضل المهارات والخبرات لتحقيق رؤيتها وطموحها المتمثل بتقديم منتجات تنقل محلية ذات جودة عالمية.

وتعد دراجة (Sulmi EB-ONE) استجابة فعالة للارتفاع الكبير في الطلب على الدراجات الكهربائية في سوق الإمارات وعلى المستوى العالمي، حيث يشهد سوق الدراجات النارية في الإمارات نموًا ملحوظًا، وذلك بفضل الطلب المتزايد على خدمات التوصيل والنقل الفردي.

وتعتبر الدراجات الكهربائية خيارًا ممتازًا لهذه الخدمات، حيث توفر وسيلة سريعة وفعالة للتنقل في المدن بتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز قطاع التنقل والمواصلات في الإمارات، ما يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا النمو المستدام والمشاركة في تطوير وتوزيع الدراجات الكهربائية المبتكرة وذات الأداء العالي. وتعتبر تكنولوجيا التنقل النظيفة واستخدام الدراجات الكهربائية جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتسهم بتحقيق أهداف مؤتمر المناخ Cop-28 المتمثلة بتقليل انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة في قطاع النقل.

وأكّدت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على الدور الحيوي لرواد الأعمال الإماراتيين في تعزيز قطاع التنقل وتطوير حلول النقل المستدامة. إذ تعتبر الدراجة الكهربائية (Sulmi EB-ONE) مثالًا للتفوق والابتكار الذي يحققه رواد الأعمال الإماراتيين في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الإمارات في مجال النقل والتنقل النظيف.

وأضافت: “نعمل من خلال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا من خلال الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.”

ومن جهته قال حسن المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: “إن إطلاق دراجة ( Sulmi EB-ONE) هذا المنتج الإماراتي الأول من مختبرات الشارقة المفتوحة للابتكار “سويلاب” يأتي تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية الشاملة، التي تعمل على تحفيز الابتكار في القطاع الصناعي ليكون رافدا أساسيا في منظومة الاقتصاد الوطني في الدولة، كما تندرج بكل فخر تحت حملة “صنع في الإمارات”، هذه الحملة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محليًا ودوليًا”.

الدراجة الكهربائية (Sulmi EB-ONE):

طورت شركة سولمي هذه الدراجة الكهربائية الثورية بعناية في مراحلها المختلفة، وشهدت العديد من التحسينات لتوفير أداء متميز. إذ تتمتع الدراجة بسرعة قصوى تصل إلى 150 كم/الساعة، ومدى يصل إلى 300 كم بشحنة واحدة فقط، مع دعم تقنية الشحن السريع إذ يمكن شحنها في أقل من 20 دقيقة.

كما تتميز الدراجة بتقنيات ذكية تساعد في كشف المناطق المحيطة وتنبيه الركاب من أي خطر، وقد صُممت وصُنعت بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التفوق والابتكار الإماراتي.

وقد تحدث رائد الأعمال (راشد السلامي) مؤسس شركة سولمي عن بداية رحلته وحلمه في تصميم سيارة فريدة في عالم التنقل. فقد بدأ العمل على هذا الحلم في سن مبكرة واستمر في تحقيقه بعزم وتفانٍ. قد قادته شغفه بالسيارات والهندسة إلى تأسيس “سولمي” وبدء رحلته في تصميم الدراجات النارية الكهربائية وتصنيعها في عام 2021.