كيف تختار ساعة آبل التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك؟

أصبحت (ساعة آبل الذكية) Apple Watch هي المعيار في سوق الأجهزة القابلة للارتداء حاليًا، ومنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015 تواصل آبل تطويرها، في السنوات الأولى من إطلاقها كان من السهل اختيار الطراز الذي يناسبك، فكل ما عليك فعله هو اختيار الإصدار الكبير أو الصغير.

ثم قدمت آبل في عام 2017 إصدار (Apple Watch Series 3) مع ميزة الاتصال الخلوي، مما أضاف خيارًا آخر عند الاختيار، وبعد ذلك قدمت آبل في عام 2020 ساعة (Apple Watch SE) ذات الأسعار المعقولة.

وفي الخريف الماضي، أطلقت آبل لأول مرة ساعة (Apple Watch Ultra) المميزة مع ساعة (Series 8)، والجيل الثاني من ساعة (Apple Watch SE). لذا، إذا قررت شراء ساعة آبل الآن، ستجد نفسك تختار بين أربعة طرز متاحة في متجر آبل، ولكن ما الطراز الذي يناسبك؟

لمساعدتك في اكتشاف طراز ساعة آبل الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك في عام 2023، نقدم لك اليوم قائمة بجميع ساعات آبل المتاحة للشراء في عام 2023، ومواصفات كل ساعة حتى تستطيع اتخاذ القرار الصحيح:

1- ساعة Apple Watch Series 8:

مقاس الإطار: تتوفر بمقاسين 41 أو 45 مم.

تتوفر بمقاسين 41 أو 45 مم. الشاشة: من نوع (OLED Retina‏) مع تكنولوجيا LTPO، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always-on. وهي شاشة أكبر من شاشة Apple Watch SE بنسبة 20% تقريبًا.

من نوع (OLED Retina‏) مع تكنولوجيا LTPO، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always-on. وهي شاشة أكبر من شاشة Apple Watch SE بنسبة 20% تقريبًا. المعالج: تعمل بمعالج (S8) الجديد الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 20% من الإصدار السابق، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة.

تعمل بمعالج (S8) الجديد الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 20% من الإصدار السابق، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة. سعة التخزين: 32 جيجابايت.

32 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل لمدة 18 ساعة بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي، ويمكن أن تستمر لمدة 36 ساعة (مع وضع الطاقة المنخفضة).

تستمر في العمل لمدة 18 ساعة بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي، ويمكن أن تستمر لمدة 36 ساعة (مع وضع الطاقة المنخفضة). السعر: تبدأ من 399 دولارًا.

تبدأ من 399 دولارًا. أهم الميزات: ميزات صحية جديدة، وعمر بطارية طويل، ومعالج جديد أسرع، وأجهزة استشعار محدثة.

تقدم ساعة (Watch Series 8) كل الميزات التي تحتاج إليها في الساعة الذكية، فهي لا تحتوي فقط على أحدث معالج (S8)، بل تحتوي أيضًا على مستشعرين جديدين لاكتشاف السقوط وحوادث السيارات، ويتيح لك ذلك استخدام الساعة للاتصال بخدمات الطوارئ وجهات الاتصال في حالات الطوارئ عندما يتعذر عليك الوصول إلى هاتفك.

كما تتميز الطرز المصنوعة من الألومنيوم بشاشات من زجاج (Ion-X) للحماية من الخدوش والصدمات، أما تلك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ فتأتي بشاشات من الكريستال الياقوتي الذي يُعد أصلب وأكثر متانة. بالإضافة إلى ذلك تتمتع (Watch Series 8‏) بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، مما يتيح لك استخدامها أثناء السباحة.

تركز آبل في طراز (Watch Series 8) في الميزات الصحية مثل: مستشعر معدل ضربات القلب، ومخطط القلب المدمج لإعطائك ملاحظات حول معدل ضربات القلب، ومستشعر لتتبع مستويات الأكسجين في الدم لمساعدتك في مراقبة صحتك العامة وكذلك علاج أي مشاكل مفاجئة بسرعة. كما أنها تتيح للسيدات تتبع الدورة الشهرية بدقة أكبر بفضل مستشعرات درجة الحرارة.

كما تدعم ساعة (Watch Series 8) ميزة أخرى جديدة، وهي ميزة (طوارئ SOS) عبر الأقمار الصناعية للاتصال بخدمات الطوارئ المحلية أو إرسال رسائل نصية عندما تكون خارج التغطية الخلوية وشبكة (الواي فاي) Wi-Fi.

2- ساعة (Apple Watch Ultra):

مقاس الإطار: تتوفر بمقاس واحد وهو 49 مم، وهذا يعد أكبر مقاس تطرحه آبل في ساعاتها.

تتوفر بمقاس واحد وهو 49 مم، وهذا يعد أكبر مقاس تطرحه آبل في ساعاتها. الشاشة: من نوع (OLED Retina‏) مع تكنولوجيا LTPO، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always-on، وهي شاشة أكبر من شاشة Apple Watch SE بنسبة 27% تقريبًا.

من نوع (OLED Retina‏) مع تكنولوجيا LTPO، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always-on، وهي شاشة أكبر من شاشة Apple Watch SE بنسبة 27% تقريبًا. المعالج: تعمل بمعالج (S8) الجديد، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة.

تعمل بمعالج (S8) الجديد، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة. سعة التخزين: 32 جيجابايت.

32 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل لمدة 36 ساعة بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي، ويمكن أن تستمر لمدة 60 ساعة (مع وضع الطاقة المنخفضة).

تستمر في العمل لمدة 36 ساعة بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي، ويمكن أن تستمر لمدة 60 ساعة (مع وضع الطاقة المنخفضة). السعر: 799 دولارًا.

799 دولارًا. أهم الميزات: أقوى ساعة من آبل حتى الآن بفضل التصميم المميز، والميزات المعززة للسلامة والصحة في البيئات الخارجية الصعبة، كما تدعم نظام GPS الثنائي التردد العالي الدقة.

تعتبر ساعة (Apple Watch Ultra) هي أفضل وأقوى ساعة طرحتها آبل حتى الآن، وهي مصممة من الألف إلى الياء لتحمّل جميع الظروف، إذ تأتي بتصميم من التيتانيوم ليمنحك التوازن المثالي بين خفة الوزن والمتانة، وصُمم الإطار بحافات مرفوعة لحماية واجهة الشاشة المسطحة المصنوعة من الكريستال الياقوتي من أي صدمات قد تأتيها من ناحية الحافات، أما التاج الرقمي فأكبر والزر الجانبي بارز عن الإطار ليسهل عليك استخدامهما عند ارتداء القفازات.

وبالإضافة إلى جميع ميزات الصحة والسلامة المحدثة التي قدمتها آبل في ساعة (Series 8) فإن ساعة (Apple Watch Ultra) تدعم نظام GPS الثنائي التردد لمنحك معلومات دقيقة عن الموقع حتى في التضاريس الجبلية.

بالإذافة إلى ذلك؛ تدعم هذه الساعة ميزة مقاومة الماء حتى 100 متر، والغوص حتى 40 مترًا، مما يجعلها خيارًا رائعًا للغواصين والسباحين.

كما أن ساعة (Apple Watch Ultra) قادرة على التعامل مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى -4 درجات فهرنهايت (-20 درجة مئوية) وتصل إلى 130 درجة فهرنهايت (55 درجة مئوية)، بالإضافة إلى الصدمات المستمرة الاهتزازات والارتفاعات العالية، وفقًا لمعيار (MIL-STD 810H).

وتضم هذه الساعة زر جانبي جديد يُسمى زر الإجراءات (Action)، وهو قابل للتخصيص، مما يتيح لك إنشاء عناصر تحكم مخصصة لتتبع التمارين في الأماكن المغلقة، أو إضافة نقاط مسار إلى بوصلة المشي لمسافات طويلة، أو تتبع وقت الغوص.

ومع مكبرات الصوت المزدوجة المدمجة، يمكن سماع المكالمات والموسيقى وحتى التحدث مع المساعد الصوتي Siri بصوت عالٍ وواضح. كما يوجد صفارة إنذار مدمجة تصدر صوتًا بقوة 86 ديسيبل لمساعدة عمال الطوارئ في العثور عليك إذا فُقدت أو تعرضت للأذى أو لإخافة الحيوانات الخطرة أثناء التنزه. ولاستخدامه ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الإجراءات لتفعيل صفارة إنذار يمكن سماعها حتى مسافة 180 مترًا.

3- ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني):

مقاس الإطار: تتوفر بمقاسين 40 أو 44 مم.

تتوفر بمقاسين 40 أو 44 مم. الشاشة: من نوع (OLED Retina‏)، بدرجة سطوع 1000 شمعة/المتر المربع.

من نوع (OLED Retina‏)، بدرجة سطوع 1000 شمعة/المتر المربع. المعالج: تعمل بمعالج (S8) الجديد، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة.

تعمل بمعالج (S8) الجديد، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة. سعة التخزين: 32 جيجابايت.

32 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل لمدة 18 ساعة.

تستمر في العمل لمدة 18 ساعة. السعر: تبدأ من 249 دولارًا.

تبدأ من 249 دولارًا. أهم الميزات: تتبع الصحة والموقع، وتدعم ميزة اكتشاف السقوط والاصطدام، وبفضل ميزة الإعداد العائلي، فهي الساعة المثالية لأفراد العائلة الذين لا يملكون آيفون، بالإضافة إلى السعر المعقول.

تعد ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني) هي الطراز الأكثر ملاءمة للميزانية من ساعات آبل، إذ تقدم كل ما تحتاج إليه في الساعة الذكية، ابتداءً من تتبع لياقتك وصحتك وسلامتك بفضل ميزة اكتشاف السقوط والاصطدام، والبقاء على اطلاع بالمكالمات والإشعارات النصية، وانتهاءً بميزة (الإعداد العائلي) Family Setup، التي تتيح لك إعداد ساعة آبل لأفراد الأسرة الذين لا يملكون هاتف آيفون.

4- ساعة Apple Watch Hermès:

ساعة (Apple Watch Hermès) هي نفسها ساعة (Apple Watch Series 8)، ولكن آبل تعاونت مع العلامة التجارية (هيرميس) Hermès لتقديم واجهات حصرية للساعة وأحزمة بخامات مختلفة تناسب عشاق الموضة.

ومقابل هذا الاختلاف البسيط ستدفع مبلغ يتراوح بين 1229 و 1759 دولارًا، حسب مقاس الإطار، وما تختاره من تصاميم، في حين يتراوح سعر ساعة (Apple Watch Series 8) بين 399 و 699 دولارًا فقط حسب مقاس الإطار ومادة صنعه.

القرار النهائي.. ما هو طراز ساعة آبل الذي يناسبك؟

إذا كنت تشتري ساعة ذكية لأول مرة نوصي بشراء (Apple Watch SE) إذ إنها تقدم لك كل الميزات التي قد تحتاج إليها في الساعة الذكية، وتتوفر بسعر مناسب.

وإذا كنت شابًا وبصحة جيدة، فلن تحتاج إلى مستشعرات الصحة المتطورة الموجودة في طرز Series 8 أو Ultra، وبذلك يعتبر طراز (Apple Watch SE) خيارًا مناسبًا لك، لأنه يقدم لك كافة ميزات تتبع الصحة والسلامة التي تحتاج إليها كشاب، كما يدعم ميزة مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، مما يتيح لك استخدام الساعة أثناء السباحة، ويتوفر بمقاسين، وكل ذلك بسعر مناسب.

ولكن إذا كنت تقوم بالترقية من ساعة آبل قديمة، أو تريد ساعة توفر لك تتبعًا أكثر تقدمًا للصحة، فيجب أن تفكر في ساعة (Watch Series 8).

وإذا كنت من هواة المغامرات، ورياضات الغطس وتسلق الجبال، ستحتاج إلى أكبر شاشة متاحة في ساعات آبل وأكثرها سطوعًا، وأفضل متانة، وعمر البطارية الطويل، والمزيد من الميزات المتقدمة لتتبع اللياقة البدنية، وهنا سيكون طراز (Apple Watch Ultra) هو الخيار الأنسب لك.