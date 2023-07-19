شركة MachinesTalk تتبنى حلولاً متطورةً في مجال الزراعة والبيئة لتقديم حلول شاملة للمدن الذكية

أعلنت شركة MachinesTalk، الشركة السعودية الرائدة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، اليوم تعزيزها لمجموعة الحلول المتطورة التي تُقدمها للمدن الذكية؛ وذلك من خلال إبرامها اتفاقية مهمة مع شركةEOH Holdings ، التي تتضمن تبني حلول تقنية متطورة في مجال الزراعة والبيئة؛ والتي من شأنها معالجة الأضرار البيئية والمخلفات الزراعية وتعزيز السلامة في مجال صحة البيئة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال م. خالد داوود، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وإدارة المنتجات في شركة MachinesTalk: “نحن فخورون بما اتخذناه من خطوات سريعة لتبني وتوطين حلول الزراعة الذكية؛ التي ستُمكننا من تقديم حلول شاملة ومتكاملة عبر منصتنا الموحدة Thingstalk؛ التي من شأنها تعزيز كفاءة جميع عناصر المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الأمن المائي والاستزراع الذكي في المدن المستدامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن EOH Holdings، الشركة الرائدة في تزويد الخدمات التقنية في إفريقيا، توفر حلولاً متكاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها: خدمات إدارة تقنية المعلومات، والأمن والأتمتة، والحلول السحابية، وقدرات البيانات وتطويرها. ويمتد تواجدها الجغرافي إلى المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وتوفر شركة EOH حل إدارة المزارع الذكية، الذي يعزز من تقنية إنترنت الأشياء مع تطبيق شركة MachinesTalk الخاص بإدارة المزارع من جميع الأحجام بكفاءة. ونهدف من خلال هذا الحل إلى مساعدة المنتجين في الحفاظ على بيئة مثالية لزيادة إنتاج المحاصيل والمحافظة عليها وتحسين استهلاك المياه.

وتعد MachinesTalk شركة وطنية رائدة في مجال إنترنت الأشياء وتمكين التحول الرقمي، وتقدم مجموعة من الحلول المبتكرة والتطبيقات في عدة مجالات، مثل: المدن الذكية – المباني والمرافق الذكية – والنقل الذكي، وتمتلك منصة ThingsTalk التي تعد أول منصة محلية موحدة لجميع تطبيقات إنترنت الأشياء. كما تسعى إلى تبني وتمكين الكوادر والمواهب الوطنية الناشئة.