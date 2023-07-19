روبوت بينج شات يتيح البحث باستخدام الصور

أعلنت مايكروسوفت عن إضافة ميزة “البحث البصري” لروبوت الذكاء الاصطناعي “بينج شات”، وهي ميزة تتيح للمستخدمين رفع الصور ثم طرح أسئلة بشأنها.

وباتت ميزة البحث البصري متاحة الآن للمستخدمين جميعهم في تطبيق بينج في الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى نسخة سطح المكتب من الروبوت.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إنه يمكن لبينج فهم سياق الصورة، وتفسيرها، والإجابة على الأسئلة حولها، وذلك بفضل نموذج GPT-4 الذي يعمل به “بينج شات”، والذي تطوره شركة أوبن إيه آي.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة بالضغط على أيقونة البحث البصري من شريط الأوامر، ثم التقاط صورة لما تود البحث عنه أو طرح الأسئلة بشأنه، كما يمكن أيضًا اختيار صورة مخزنة بالفعل على الجهاز.

واختبرت مايكروسوفت ميزة البحث البصري على مدار الأسابيع الماضية، حيث كانت متاحة لعدد محدود من المستخدمين قبل أن تطلقها للجميع.

وتشبه ميزة البحث البصري من مايكروسوفت أداة “عدسة جوجل Google Lens” وكذلك ميزة “البحث المرئي Visual Look Up” في تطبيق الصور في بعض هواتف آيفون.

وبجانب الصور، يمكن لبينج شات التعامل أيضًا مع المدخلات الصوتية بالعديد من اللغات، فضلًا عن المدخلات النصية التقليدية.

وكانت جوجل أيضًا قد أعلنت في وقت سابق عن توفر ميزة البحث باستخدام الصور في روبوت “بارد Bard” الخاص بها إضافةً إلى مجموعة مزايا أخرى من بينها دعم اللغة العربية.

يذكر أن روبوت ChatGPT نفسه التابع لشركة “أوبن إيه آي” لا يدعم رفع الصور إليه ولا يتيح خاصية البحث البصري، وهو لا يزال يعمل بشكل كامل استنادًا إلى الأوامر النصية، ومثله روبوت “كلاود 2” المملوك لشركة “أنثروبيك”.