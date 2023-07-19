جوجل تعلن عن إطلاق الإصدار النهائي من ميزة مشاركة الملفات بين أندرويد وويندوز
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جوجل تعلن عن إطلاق الإصدار النهائي من ميزة مشاركة الملفات بين أندرويد وويندوز … عاجل

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أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق الإصدار النهائي المستقر من ميزة مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة للحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق الإصدار التجريبي.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت ميزة (المشاركة عن قُرب) Nearby Share عام 2020 بوصفها طريقة سريعة وسهلة لمشاركة الملفات عبر الأجهزة القريبة.

وتقول جوجل إن ميزة (المشاركة عن قرب)، المتوفرة الآن على ما يقرب من 3 مليارات جهاز أندرويد نشط، تتيح للمستخدمين إرسال المحتوى وتسلّمه بسرعة عبر الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد، وأجهزة (كروم بوكس).

وفي نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت جوجل الإصدار التجريبي من ميزة (المشاركة عن قُرب) للحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز من مايكروسوفت، وذلك في خطوة طال انتظارها.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها اليوم: «لقد ثبّت أكثر من 1.7 مليون شخص تطبيق (المشاركة عن قرب) المتوفر كتطبيق للتنزيل على أجهزة الحاسوب حول العالم».

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وأضافت الشركة: «نظرًا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو هي أكثر أنواع الملفات شيوعًا للإرسال، فقد رأينا أكثر من 50 مليون ملف يُنقل بين أجهزة الحاسوب وأجهزة أندرويد منذ الإطلاق».

وشددت جوجل على أنه لا حاجة، مع ميزة (المشاركة عن قُرب)، للبحث عن أي أسلاك، ذلك أنه يمكن مشاركة الوسائط مع «أجهزتك الخاصة أو مع الأصدقاء والعائلة القريبين ببضع نقرات فقط».

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