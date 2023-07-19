إيمرسون تعيّن رئيسًا جديدًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة “إيمرسون” Emerson عن تعيين ماتياس شينزل رئيسًا جديدًا للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي بدأت مسيرته في الشركة منذ 26 عامًا، وتولّى آخرًا منصب نائب الرئيس لمنطقة ألمانيا والنمسا وسويسرا في أوروبا. وسيعمل شينزل مع فريق الإدارة القيادية العالمي لضمان النمو المستمر لأعمال الشركة في المنطقة.

وقال رويل فان دورين، رئيس المجموعة للمبيعات العالمية في إيمرسون: “يسعدنا تعيين شينزل رئيسًا جديدًا لشركتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن على ثقة بأنه سيسخّر خبراته ومهاراته الرائدة والمميّزة في سبيل الارتقاء بخدمة عملائنا والإسهام في دفع أعمالنا في المنطقة نحو فرص وآفاق جديدة”.

انضم شينزل إلى شركة “إيمرسون” في عام 1997، حيث تولى مناصب إدارية قيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. كما عمل كمدير مالي لوحدتي الأعمال “إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز” في أوروبا و”صمامات العزل العالمية”.

بدروره، قال ماتياس شينزل: “يسرني أن أحظى بهذه الفرصة المميزة لما تحمله منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أهمية كإحدى أسرع الأسواق نموًا لأعمالنا، والمناطق التي رسّخت فيها إيمرسون حضورها ضمن مختلف التكتلات الصناعية. ونتطلع لتوظيف محفظتنا الواسعة في مجال الأتمتة وخدماتنا وإمكاناتنا التصنيعية الرائدة لتوفير فرص جديدة في المنطقة.”