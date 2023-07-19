أوبو تطلق هواتف سلسلة رينو10 بنظام كاميرا احترافي ومنتجات أخرى

أعلنت شركة (أوبو) Oppo عن إطلاق سلسلة هواتف (رينو10) Reno10، التي تضم ثلاثة هواتف، وهي: (رينو10 برو بلس 5G)، و(رينو10 برو 5G)، و(رينو10 5G). وبالتزامن مع هذا الإطلاق كشفت أوبو أيضًا عن منتجين جديدين من أجهزة إنترنت الأشياء، وهما أوبو باد 2 وسماعات أوبو إنكو آير 3 برو.

وبهذه المناسبة، صرح تشي جو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسُرنا الكشف عن الجيل العاشر من سلسلة هواتف رينو إلى جانب مجموعة متنوعة من منتجات إنترنت الأشياء. إننا في أوبو، نُعطي الأولوية لعملائنا لذلك نحرص دومًا على إبهارهم بالأداء الرائع لهواتف أوبو، ولا شك أن السلسلة الجديدة سترتقي بتجربة المُستخدمين إلى آفاق جديدة، بإمكانات كاميرا متطورة تشمل كاميرا تليفوتوغرافية وأداءً متميزًا، مما يعكس التزامنا بتقديم الأفضل وتقديم ابتكارات جديدة مع كل منتج جديد. هدفنا الأساسي هو إثراء حياة المُستخدمين ونتطلع إلى ترحيب السوق بالسلسلة الجديدة والمنتجات المتنوعة التي نقدمها”.

سلسلة هواتف رينو10:

توفر سلسلة هواتف رينو10 بفضل نظام كاميرا البورتريه الفائق الوضوح، تجربة تصوير احترافية ضمن معايير التصميم العصرية والشكل الرقيق والوزن الخفيف التي تتمتع بها سلسلة هواتف رينو من أوبو، فيما يُقدم الهاتف أداءً استثنائيًا لا مثيل له بفضل تقنية الشحن (SUPERVOOC) الفائقة السرعة التي تصل قدرتها إلى 100 واط، والمعالج الذي يتميز بقوة الأداء، إلى جانب محرك الحوسبة الديناميكي، ونظام التشغيل أندرويد المستند إلى واجهة ColorOS 13، والبطارية السريعة الشحن التي تضمن أعلى مستويات الأمان والاستمرار لفترة طويلة والمدعمة بخاصية محرك سلامة البطارية من أوبو، بالإضافة إلى شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC S.

كاميرا بورتريه متطورة تمنحك تجربة تصوير احترافية:

يوفر هاتف (رينو10 برو بلس 5G) نظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح لالتقاط صور بورتريه بجودة احترافية، حيث يضُم نظام التصوير المتميز كاميرا بورتريه تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة كبيرة f/2.5، ومسافة تركيز بؤري تبلغ 25 سم ومستشعر كاميرا كبير 1/2 بوصة، لضمان تجربة تصوير بورتريه غير مسبوقة.

كما تتميز كاميرا البورتريه التليفوتوغرافية المُقرِّبة في هاتف (رينو10 برو بلس 5G) أيضًا بأعلى معدل ميجابكسل بين الهواتف الذكية المزودة بكاميرات تليفوتوغرافية في السوق حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح الهاتف إمكانية تكبير وتصغير فائقة الوضوح تصل إلى 6 أضعاف مع ضمان الجودة البصرية لتُتيح للمُستخدمين التقاط صور بورتريه مُقرَبة بجودة مثالية.

وتتوفر كاميرا تصوير البورتريه التليفوتوغرافية في جميع هواتف سلسلة رينو10 الثلاثة، فيما يتميز كل من هاتفي (رينو10 برو 5G)، و(رينو10 5G) بكاميرا بورتريه تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بمستشعر IMX709 RGBW المتطور، مما يحسن من التقاط الضوء بنسبة تصل إلى 60%، كما تصل قدرة عزل الضوضاء البصرية إلى نسبة 35% مقارنةً مع مستشعر RGGB السائد في الأسواق، وتضمن هواتف رينو10 صور بورتريه عالية الجودة خالية من العيوب مع تقريب بصري مضاعف.

تُستخدم الكاميرا التليفوتوغرافية حينما يحاول المُستخدم على سبيل المثال التقاط صورة لشخص ما في مكان مزدحم أو يحتوي على خلفية مُركّبة. وتعمل الكاميرا التليفوتوغرافية على سحب العنصر الأساسي في الصورة ليتم إظهاره بدقة تركيز فائقة، وذلك من خلال تأطير اللقطة باستخدام الطول البؤري الاحترافي للبورتريه الموجود في الكاميرا التليفوتوغرافية، بينما يُمّكن المُستخدمين أيضًا من أن يحصروا الفراغ بصورة بصرية ليحصلوا على مشهد أكبر على مسافة بعيدة، مما يساعد على جذب الانتباه للعنصر وللخلفية معًا.

علاوة على ذلك، يشتمل نظام الكاميرا الخلفية في هاتف (رينو10 برو بلس 5G) أيضًا على كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل معزّزة بمثبت الصور البصري، ومستشعر IMX890 من سوني وكاميرا فائقة الاتساع بزاوية 112 درجة ودقة 8 ميجابكسل مع مستشعرات IMX355 من سوني.

ويضمن هاتف (رينو10 برو بلس 5G) بفضل تلك الكاميرات الثلاث المتميزة تجربة تصوير لا مثيل لها تشمل ميزات عدة مثل وضعية تصوير البورتريه الاحترافية، وتقنية تصوير الفيديو بأسلوب البورتريه الاحترافي، وميزة التصوير الليلي الفائق بدقة 4K وميزة تصوير فيديو بدقة فائقة 4K بالمدى الديناميكي العالي لتجربة تصوير احترافية.

منتجات إنترنت الأشياء المتنوعة من أوبو:



يتزامن إطلاق سلسلة هواتف رينو10 مع إطلاق اثنين من منتجات إنترنت الأشياء الجديدة، وهما جهاز أوبو باد 2 وسماعات أوبو إنكو آير 3 برو.

وتُقدم أحدث سماعات أوبو إنكو آير3 برو اللاسلكية جودة صوت استثنائية لتجربة استماع فريدة. وبفضل تقنية الصوت عالي الدقة LDAC، و الحاجز المبتكر المُكوَّن من ألياف الخيزران المرّكب، ومعدل عزل ضوضاء يصل إلى 49 ديسيبل، وتقنية أوبو OPPO Alive للصوت، وتقنية الصوت الذهبي 2.0 الشهيرة، وتقنية إنكو ماستر، توفر سماعات أوبو إنكو آير3 برو صوتًا عالي الجودة وتجربة استماع لا مثيل لها ضمن سماعات الأذن اللاسلكية التي تأتي في تلك الفئة السعرية.

وتوفر أيضًا اتصالًا سلسًا من خلال تقنية البلوتوث 5.3، وخاصية الاتصال الثنائي بين جهازين، بينما تضمن عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة وتُعد السماعات مقاومة للغبار والماء بوفقًا لمعيار IP55، وذلك بما يجعل سماعات أوبو إنكو آير 3 برو الخيار الأمثل للاستخدام طوال اليوم.

فيما يُقدم الجهاز اللوحي (أوبو باد 2) شاشة رائعة بتقنية ReadFit التي تقدم تجربة مشاهدة وقراءة استثنائية تُعد الأولى من نوعها ضمن هذا النوع من الأجهزة. وتتميز الشاشة أيضًا بدقة فائقة الوضوح بأبعاد 2800 × 2000 بكسل، مع معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 هرتزًا، وتقنية ضبط الألوان بمستوى احترافي مع قيمة Delta E لوضوح الألوان، مما يتيح للمستخدمين رؤية وإدراك الألوان بوضوح ونقاء ‏لا مثيل له.

فيما توفر الشاشة أيضًا تجربة مرئية وصوتية سلسة ونابضة بالحياة في جهاز أوبو باد 2 وذلك بدعم من تقنيات دولبي فيجن (Dolby Vision) و دولبي أتموس (Dolby Atmos)، فيما تُتيح شبكة اتصال الجيل الخامس 5G للمُستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصال سريعة وسلسلة عبر جهاز أوبو باد 2.

الأسعار وتوافر الأجهزة في الأسواق:

تتوفر هواتف سلسلة رينو10 ومنتجات إنترنت الأشياء للطلب السابق عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة بسعر 2,999 درهمًا إماراتيًا لهاتف (رينو10 برو+ 5G) و1,999 درهمًا إماراتيًا لهاتف (رينو10 برو 5G)، و1,499 درهمًا إماراتيًا لهاتف (رينو10 5G).

فيما سيتوفر جهاز أوبو باد 2 بسعر 1,899 درهمًا إماراتيًا، وتتوفر لسماعات أوبو إنكو آير3 برو بسعر 349 درهمًا إماراتيًا.

كما تتوفر سلسلة هواتف رينو 10 ومجموعة أجهزة إنترنت الأشياء الآن للطلب السابق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكعرض حصري من أوبو، سيحصل العملاء الذين يطلبون هاتف (رينو10 برو بلس 5G) باكرًا على سماعات أوبو آير 2 برو، وبالمثل، سيحصل أولئك الذين يختارون (هاتف رينو10 برو 5G) أو (رينو 10 5G) على سماعات أوبو إنكو بودز 2 مجانًا.