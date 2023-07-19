أمور تجب مراعاتها عند شراء حاسوب محمول جديد

إذا كنت تفكر في شراء حاسوب محمول جديد، فقد تتساءل، ما هو أفضل حاسوب محمول في السوق؟ وما هي أفضل العلامات التجارية للاختيار منها؟ وما هي أفضل المواصفات التي يجب أن أبحث عنها؟

هناك عدد كبير جدًا من الخيارات المتاحة في الأسواق وإذا لم تركز في الأساسيات، فقد تشعر بالإرهاق والحيرة، لذا، سنوضح فيما يلي أهم الأمور التي تجب مراعاتها عند شراء حاسوب محمول جديد:

1- الميزانية:

هناك ثلاث نطاقات رئيسية لأسعار الحواسيب المحمولة الجديدة: الحواسيب المحمولة ذات الميزانية المحدودة والتي تٌباع بأسعار تقل عن 500 دولار، والحواسيب المحمولة المتوسطة المدى التي يتراوح سعرها بين 500 دولار و 1000 دولار، والحواسيب المحمولة المتطورة التي تصل أسعارها إلى 3000 دولار.

غالبًا ما تكون الحواسيب المحمولة المنخفضة التكلفة جيدة بما يكفي لتصفح الإنترنت وإدارة الملفات وتدوين الملاحظات. أما الخيارات المتوسطة المدى فهي توفر التوازن المثالي بين السعر والأداء وهي فعالة لمعظم مهام العمل أو الدراسة.

أما الحواسيب المحمولة العالية الجودة والمتميزة وذات الأسعار المرتفعة فهي مناسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى السرعة والقوة، وهي مناسبة للأعمال البرمجية، ومشاهدة وتحميل مقاطع الفيديو، واللعب بألعاب الفيديو بسلاسة.

2- المهام الأساسية التي تريد استخدام الحاسوب للقيام بها:

قبل اختيار الحاسوب المحمول الجديد، فكر في كل الأشياء الضرورية لسير عملك، ومن الأساسيات التي يجب التفكير فيها أولًا هي: الشاشة الجيدة ولوحة المفاتيح المريحة ولوحة التتبع الدقيقة.

وإذا كنت تتنقل باستمرار، وأحيانًا تعمل بدون محول طاقة فيجب اختيار الحواسيب المحمولة التي يمكن أن تستمر في العمل لساعات طويلة بشحنة واحدة. وإذا كانت مكالمات الفيديو تشكل جزءًا أساسيًا من عملك، فابحث عن الحواسيب المحمولة التي تحتوي على ميزات ممتازة لكاميرا الويب.

يجب عليك أيضًا التفكير في منافذ الاتصال إذا كنت تستخدم محركات الأقراص الصلبة والشاشات الخارجية، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، من المهم وجود منفذ USB-A و USB-C ومقبس سماعة رأس ومنفذ HDMI.

وفيما يتعلق بالمعالج، تعمل حواسيب ماك بوك الحديثة بمعالجات آبل M1 أو M2 القوية. أما الحواسيب الأخرى فغالبًا تكون الأنواع التي تعمل بمعالجات Intel أو AMD هي الخيارات الرئيسية لمعظم الأشخاص. فإذا لم تكن تفكر في حواسيب ماك، فإليك بعض التفاصيل الخاصة بمعالجات Intel و AMD لمساعدتك في اختيار الحاسوب الأنسب لك بحسب المهام التي تقوم بها:

Core i3 أو Ryzen 3: مناسب للمهام الأساسية مثل: تصفح الويب وتشغيل تطبيقات Microsoft Office

Core i5 أو Ryzen 5: مناسب للاستخدام اليومي والمهام البسيطة وللطلاب.

Core i7 أو Ryzen 7: للاعبين والمحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى برامج ثقيلة.

Core i9 أو Ryzen 9: للمحترفين الذين يستخدمون برامج ثقيلة ويرغبون في جهاز بأعلى المواصفات.

أما بالنسبة إلى ذاكرة الوصول العشوائي فهي ضرورية لتعدد المهام دون حدوث تأخير، لذا اختر حاسوب بسعة 8 جيجابايت على الأقل، ولكن إذا كان سعر الطرز التي تحتوي على سعات أكبر مناسب لك، فاختر سعة 16 جيجابايت للأداء السلس أثناء تشغيل تطبيقات متعددة.

بالنسبة إلى قرص التخزين سيكون إما HDD و SSD. ويوفر SSD الشائع في الطرز الحديثة سرعة أعلى أثناء العمل على الملفات والتطبيقات. وبالنسبة إلى حجم قرص التخزين، يبدأ عادةً من سعة 256 جيجابايت في الحواسيب المحمولة الحديثة، وهو ما يكفي لمعظم الناس.

3- قدرة الحاسوب على تشغيل الألعاب الثقيلة:

تحتوي معظم الحواسيب المحمولة على بطاقة رسومات مناسبة بما يكفي لبث الأفلام أو اللعب بألعاب الفيديو المنخفضة الدقة. ولكن بالنسبة للاعبين الذين يحبون اللعب بألعاب الفيديو الثقيلة بشكل مستمر ولفترات طويلة، فأولئك يحتاجون إلى حاسوب محمول مع بطاقة رسومات متوسطة أو عالية المستوى، مع شاشة ذات مواصفات عالية.

4- قابلية النقل والمرونة:

اعتمادًا على عملك، قد تفضل حاسوب محمول قابل للتحويل إلى جهاز لوحي، وتحتوي هذه الأنواع على مفصل مرن وغالبًا ما تأتي بشاشات تعمل باللمس حتى تتمكن من استخدام الحاسوب بشكل أكثر راحة.

بالنسبة للحجم، فكر في تنقلاتك، فإذا كنت تتنقل باستمرار، فقد ترغب في شراء حاسوب محمول خفيف الوزن، يسهل وضعه في حقيبة الظهر ويمكن نقله بسهولة. في هذه الحالة اختر الأنواع التي تأتي مع شاشة حجمها من 10 إلى 14 بوصة ووزنه حوالي كيلو ونصف.

ولكن إذا كنت تضع الحاسوب المحمول على المكتب، ولا تنقله باستمرار من مكان إلى آخر، أو إذا كنت تحتاج إلى حاسوب بشاشة كبيرة لتجربة غامرة أثناء اللعب بالألعاب أو تحرير مقاطع الفيديو، فاختر الحواسيب التي تأتي مع شاشة بحجم يتراوح بين 15 و 17 بوصة.

5- نظام التشغيل:

تتميز حواسيب ماك بوك بالتصميم الأنيق وقوة الأداء، إذ يوفر نظام التشغيل macOS من آبل ومعالجات آبل القوية والفعالة تجربة استخدام ممتازة وأداء رائع. وتتوفر العديد من الخيارات للحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز والتي تناسب الميزانيات المختلفة وتتضمن مواصفات متفاوتة.

لذا قبل شراء حاسوب محمول جديد تأكد من أن لديك فكرة عامة عن التطبيقات التي ستستخدمها أكثر من غيرها وتأكد من أنها متوافقة مع نظام التشغيل الذي يعمل به الحاسوب الذي تود شرائه.