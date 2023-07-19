قد يكون اختيار أفضل سماعات الأذن اللاسلكية أمرًا صعبًا بسبب وجود العديد من الخيارات المتاحة في الأسواق، إذ ستحتاج إلى التفكير في الميزات المتوفرة في السماعات مثل: إلغاء الضوضاء النشط (ANC) وخيارات التخصيص، بالإضافة إلى الميزانية وغيرها العديد من الأشياء التي تجب مراعاتها قبل الشراء.

ولمساعدتك في العثور على سماعات الأذن اللاسلكية المثالية لاحتياجاتك سنذكر فيما يلي أفضل سماعات الأذن اللاسلكية لأجهزة أندرويد:

1- سماعة Sony WF-1000XM4:

تتميز سماعات الأذن Sony WF-1000XM4 بجودة ممتازة وقدرتها على إلغاء الضوضاء النشيطة، مع مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. كما يمكنك ممارسة الرياضة أثناء ارتداء هذه السماعات دون القلق من تلفها لأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف IPX4، ولكن على عكس بعض سماعات الأذن الاخرى، فإن علبة الشحن ليست مقاومة للماء.

تحتوي هذه السماعات على ميزة إلغاء الضوضاء (ANC) المتوفرة في سماعات AirPods Pro 2 من آبل، ومع أن سماعات آبل تتمتع بإلغاء أفضل للتردد المنخفض، إلا أن سماعات سوني WF-1000XM4 تحجب المزيد من الضوضاء العالية التردد.

وباستخدام تطبيق (Sony Headphones Connect) المُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون، يمكنك تخصيص إعدادات EQ وأوضاع الاستماع، ومجموعة من الميزات الأخرى لتخصيص تجربة الاستماع بحسب تفضيلاتك.

أضافت سوني ميزة الاتصال المتعدد النقاط حتى تتمكن من ربط السماعة مع جهازين مختلفين في الوقت نفسه. ومثل بعض سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى، يساعد تطبيق Find My Device من جوجل في تحديد موقع سماعات WF-1000XM4.

وتتميز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكنك استخدامها لمدة تقارب ثماني ساعات مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء بشحنة واحدة.

2- سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 Pro:

تتميز سماعات Buds2 Pro بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IPX7، وهي مناسبة لممارسة الرياضات القوية التي تتسبب في إفراز الكثير من العرق مثل: تسلق الجبال، كما تتحمل هذه السماعات الأمطار الغزيرة.

من ناحية أخرى، تقول سامسونج إنها حسنت ميزة إلغاء الضوضاء في طراز Galaxy Buds2 Pro بنسبة 40% مقارنة بالطرز الأخرى. إذ تتميز هذه السماعة بقدرتها على إلغاء الضوضاء في الأماكن الصاخبة، فهي تلغي بشكل جيد المحادثات الخافتة المحيطة بك، والضوضاء الناتجة عن مكيف الهواء وأصوات السيارات، وأي نوع من الضوضاء الأخرى المحيطة بك.

تحتوي هذه السماعات على ميزة تسمى (360-Audio) وهي ميزة تحدد اتجاه الصوت بحسب حركة رأسك، وميزة Dolby Atmos التي توفر صوتًا محيطيًا وتجربة استماع غامرة بحيث يأتي الصوت من جميع الاتجاهات أثناء تحريك رأسك.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سماعات Galaxy Buds2 Pro على ميزة تكتشف صوتك وتخفض مستوى الصوت الذي تستمع إليه، وتُفعل وضع الشفافية تلقائيًا عند إجراء محادثة مع شخص آخر أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

ولتخصيص عناصر التحكم، ستحتاج إلى تطبيق Galaxy Wearable من سامسونج المُتاح فقط لمُستخدمي أجهزة أندرويد. وفي هذا التطبيق ستجد اختبار الملاءمة وميزة Voice Detect وهي ميزة تخفض مستوى الصوت تلقائيًا وتتيح وضع الصوت المحيط (ambient sound mode) عند البدء بالتحدث مع شخص آخر، وغيرها العديد من الميزات.

توفر سماعات Buds2 Pro ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء ANC، أو ثماني ساعات بدون تفعيلها. ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 30 ساعة من الاستخدام مع علبة الشحن.

3- سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) من آبل:

أجرت آبل ترقيات كبيرة في جودة الصوت في سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني)، فمع إضافة شريحة H2 الجديدة من آبل تحسّن أداء هذه السماعات وأصبحت تنتج صوتًا ذا جودة أعلى وأكثر وضوحًا ونقيًا بشكل كبير.

تحتوي AirPods Pro الجيل الثاني على ميزة إلغاء الضوضاء (Active Noise Cancellation)، وتوفر وضع الشفافية التكيفي (Adaptive Transparency) المصمم لتقليل شدة الأصوات الصاخبة، مثل: صفارات الإنذار أو المعدات الكهربائية، حتى تتمكن من الاستماع إلى الأصوات من حولك براحة.

تستمر سماعات AirPods Pro الجيل الثاني في العمل لمدة تصل إلى 6 ساعات من التشغيل المستمر مع تفعيل وضع إلغاء الضوضاء (ANC)، وعلبة الشحن تمنح السماعات شحنًا إضافيًا بحيث يصل مجموع الساعات إلى 30 ساعة، وتدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro الشحن اللاسلكي.

هناك بعض الميزات المتوفرة في هذه السماعات ولكنها مُتاحة لمُستخدمي آيفون فقط، مثل: التبديل التلقائي بين الأجهزة المتصلة في السماعات، وميزة الصوت المكاني (Spatial Audio) من آبل مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس.

4- سماعات Pixel Buds Pro من جوجل:

تتميز سماعات Pixel Buds Pro بالتصميم الأنيق والمريح للأذن، وتُصدر صوتًا واضحًا وعالي الجودة، فهي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء، وميزة (الصوت المكاني) Spatial Audio التي تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة استماع غامرة تُعطي إحساسًا بقدوم الصوت من جميع الاتجاهات.

تتصل سماعات Pixel Buds Pro بهواتف أندرويد بسهولة، ولا يتطلب الأمر سوى فتح علبة الشحن وسيظهر إشعار في الهاتف لربط سماعات الأذن. ويمكنك أيضًا وصلها بسهولة بأجهزة أخرى تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، مثل: حواسيب ويندوز وهواتف آيفون، بالضغط مطولًا فوق زر الاقتران الموجود في علبة الشحن.

مع وجود ميزة الاتصال المتعدد النقاط (Multipoint connectivity) في سماعات Pixel Buds Pro، يمكنها التبديل تلقائيًا بين جهازين مقترنين بها.

تتميز سماعات Pixel Buds Pro بعمر بطارية طويل، إذ يمكنك الاستمرار في استخدامها لمدة 11 ساعة مع إيقاف تشغيل وضع إلغاء الضوضاء وحوالي سبع ساعات مع تشغيل وضع إلغاء الضوضاء. وتمنحك علبة الشحن ما يصل إلى 20 ساعة إضافية.