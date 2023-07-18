يوتيوب تختبر ميزة مفيدة لمن لا يشاهد بالسرعة الطبيعية

بدأت يوتيوب اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة مضاعفة، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وتتيح الميزة للمستخدمين الضغط مطوّلًا على المُشغِّل لضبط سرعة التشغيل تلقائيًا على x2، وذلك حسب ما أوضحت صفحة الميزات التجريبية الخاصة بيوتيوب.

ويمكن للمستخدمين الذين يختارون الاشتراك في الاختبار على الهاتف المحمول الضغط باستمرار في أي مكان على الشاشة بإصبعهم حتى تظهر رسالة في أعلى النافذة تقول: «التشغيل بسرعة 2x»، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة أيضًا على الويب.

ومن المحتمل أن تكون هذه ترقية جيدة لمستخدمي أجهزة أندرويد وآي أو إس نظرًا إلى أن عملية رفع سرعة التشغيل تتطلب حاليًا إجراء خطوات.

ولضبط السرعة في الوقت الراهن، يجب على المستخدمين النقر على الفيديو قبل الانتقال إلى قائمة التحكم، وتحديد سرعة التشغيل ثم اختيار خيار السرعة المفضل لديهم.

ويُعتقد أن هذا الخيار مفيد للبث الصوتي، الذي أعطته الشركة الأولوية في السنوات الأخيرة. وقد أطلقت يوتيوب ميزة البث الصوتي (بودكاست) لمستخدمي خدمة (يوتيوب ميوزيك) YouTube Music في الولايات المتحدة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن يوتيوب تختبر الميزة للمشتركين في خدمتها المأجورة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium، الذين يمكنهم أيضًا تجربة ميزتين أخريين، وهما: «معاينات كبرى» التي تتيح للمشتركين تكبير الصورة المصغرة للمعاينة عند البحث عن مقطع أو لحظة معينة في الفيديو الذي يشاهدونه.

وتتوفر ميزات المشاهدة بالسرعة المضاعفة والمعاينة الكبرى للاختبار حتى 13 آب/ أغسطس المقبل.

وتعمل يوتيوب أيضًا على تجربة ميزة يمكن للمستخدمين من خلالها قفل شاشاتهم لتجنب إيقاف الفيديو عن طريق الخطأ.

وتعد هذه الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين للاختبار حتى 5 آب/ أغسطس، مع أنه كان من المفترض سابقًا أن تنتهي صلاحيتها في 30 تموز/ يوليو الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت منصة مشاركة الفيديو حديثًا أنها تختبر ميزة جديدة في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها تسمى (مستوى الصوت الثابت) Stable Volume ، التي صُممت لتشغيل الفيديو بمستوى ثابت من الصوت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني بأن يوتيوب تختبر ميزة للأجهزة المحمولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المشاهدين على معرفة المزيد عن المواضيع التي تُعرض في مقاطع الفيديو التعليمية.