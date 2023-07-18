واتساب تتيح الدردشة مع أشخاص مجهولين بالبحث عن رقم الهاتف فقط

أضافت خدمة التراسل الفوري واتساب حديثًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء دردشات مع أشخاص مجهولين من خلال البحث عن أرقام هواتفهم، دون حفظها في دفتر العناوين.

وتجعل هذه الميزة الدردشة مع أرقام غير معروفة أسهل وأكثر خصوصية، وهي متاحة للمستخدمين الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب لنظامي أندرويد وآي أو إس.

يُشار إلى أن واتساب كانت تفرض قيودًا تمنع المستخدمين من بدء دردشة مع شخص ما دون حفظ معلومات الاتصال الخاصة بهم أولًا.

ولتجاوز القيود، كان على المستخدمين الاعتماد على تطبيقات الجهات الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات، التي قد يكون استخدامها أكثر تعقيدًا لبعض المستخدمين.

وباستخدام هذه الميزة، تُسهِّل واتساب على المستخدمين بدء الدردشات دون حفظ جهات الاتصال في دفتر العناوين الخاص بهم، وهي تبحث خارج جهات الاتصال الخاصة بهم في كل مرة يُدخلون فيها رقم هاتف غير معروف داخل التطبيق.

ولاكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة لحساب واتساب الخاص بك، فيتعين عليك البحث عن رقم هاتف عن طريق فتح قوائم جهات الاتصال الخاصة بك.

وعلى وجه التحديد، إن كنت تستخدم واتساب لنظام التشغيل آي أو إس، فانقر على زر (بدء دردشة جديدة) في قائمة الدردشة، ثم أدخل رقم الهاتف غير المعروف داخل شريط البحث. وفي حالة كان ذلك الرقم يستخدم واتساب، فسوف تتمكن من بدء الدردشة معه.

ونظرًا إلى أن هذه الميزة ليست حصرية لتطبيق آي أو إس، يمكن لمستخدمي أندرويد اتباع الخطوات نفسها للبحث بسرعة وبدء دردشة مع أشخاص مجهولين.

ويُعتقد أن هذه الميزة مفيدة للغاية، ذلك أن بعض المستخدمين يحفظون في كثير من الأحيان جهات الاتصال في دفتر العناوين الخاص بهم عندما يتلقون مكالمات من أرقام هواتف غير معروفة، حتى يتمكنوا من التعرف عليهم عن طريق التحقق من صور ملفاتهم الشخصية في واتساب، لكنهم قد ينسون إزالة جهات الاتصال هذه لاحقًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حفظ جهة اتصال غير معروفة يعني أن جهات الاتصال تلك قد تتمكن من رؤية صورة ملفك الشخصي، لذا قد يكون البحث عن رقم الهاتف دون حفظه في قائمة جهات الاتصال إجراءً إضافيًا لتعزيز الخصوصية.

يُشار إلى أن ميزة بدء دردشة بسرعة مع جهات اتصال غير معروفة من خلال البحث عن أرقام هواتفهم ليست ميزة تجريبية لأنها متاحة أيضًا للمستخدمين الذين يقومون بتثبيت آخر التحديثات المستقرة للتطبيق.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.