نسخة من الجيل الأول لهاتف آيفون تُباع بأكثر من 190 ألف دولار

بيعت نسخة من الجيل الأول لهاتف آيفون بسعة 4 جيجابايت في علبة أصلية غير مفتوحة في مزاد علني بالولايات المتحدة في مقابل 190,372 دولارًا أمريكيًا.

وطرحت شركة LCG الهاتف للمزاد العلني، وتلقت إجمالًا 28 عرضًا بعد الطرح، ليُباع الهاتف بحوالي 400 ضعف السعر الأصلي له، وفقًا لما ذكره موقع BBC الإخباري.

وكان مزاد LCG نفسه قد طرح العام الماضي نسختين من الجيل الأول لهاتف آيفون للمزاد العلني، وجرى بيعهما بأسعار قياسية.

وكان من المتوقع أن يصل سعر نسخة الآيفون المُباعة إلى ما بين 50 إلى 100 ألف دولار، إلا أنها بيعت في النهاية بما يفوق كافة التوقعات، محطمةً الأرقام السابقة في المزادات.

وكانت آبل قد أعلنت عن الجيل الأول من هاتف آيفون مطلع عام 2007، ثم طرحته لاحقًا بعد عدة أشهر في الأسواق بسعر 500 دولارٍ لسعة 4 جيجابايت، و 600 دولارٍ لسعة 8 جيجابايت.

وأوقفت آبل إنتاج النسخة ذات سعة 4 جيجابايت من الجيل الأول لآيفون بعد شهرين من إطلاقها، بسبب المبيعات المتراجعة لها، حيث كان العملاء يفضلون شراء السعة المضاعفة مع دفع فارق السعر البالغ مئة دولارٍ أمريكي فقط.

وقدم ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي الراحل لآبل، أول هاتف آيفون في التاسع من يناير من عام 2007، بشاشة قياسها 3.5 إنشات، ومعالج بسيط من سامسونج، وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 128 ميجابايت، مع دعم شبكات الجيل الثاني فقط، وقد تجاوزت مبيعات الإصدار الأول من آيفون 6 ملايين وحدة.