مقارنة شاملة بين هاتفي آيفون 14 و Galaxy Z Flip4 القابل للطي

تتميز سلسلة هواتف سامسونج Flip القابلة للطي بالتصميم الجميل، والحجم الصغير والمواصفات العالية، وأحدث هواتف هذه السلسلة هو Galaxy Z Flip4 الذي يمنحك تجربة استخدام جديدة إذا كنت معتادًا على الهواتف غير القابلة للطي، من ناحية أخرى، تمنحك آبل هاتف آيفون 14 الذي يمتاز بالعديد من الميزات، أبرزها المعالج القوي، والمواصفات الممتازة للكاميرات، وغيرها.

يعتمد الاختيار بينهما على تفضيلاتك الشخصية فيما يتعلق بالتصميم الخارجي للهاتف، والمواصفات المتعلقة بالبطارية والذاكرة والألوان، وغيرها. ولأن كلا الهاتفين يمتازان بالأداء الجيد والتصميم الأنيق، قد يكون من الصعب الاختيار بينهما، لذا؛ سنوضح فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي آيفون 14 و Galaxy Z Flip4 القابل للطي:

التصميم:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 بتصميم أنيق يشبه إلى حد كبير الطراز السابق وهو Galaxy Z Flip3، ولكنه أفضل. ويأتي مع حماية من الظهر بزجاج من نوع (+Gorilla Glass Victus) والإطار مصنوع من الألمنيوم.

إن عامل الشكل في Galaxy Z Flip يمنحه المزيد من الميزات، إذ يمكنك إغلاقه تمامًا للحصول على هاتف صغير يمكن وضعه في الجيب بسهولة، وعند إجراء المكالمات يمكنك إغلاق الهاتف لإنهاء المكالمات، ويمكنك الاحتفاظ به نصف مطوي ليبقى ثابتًا أثناء إجراء مكالمات الفيديو أو التقاط الصور الذاتية أو تصوير مقطع فيديو، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الهاتف على شاشة صغيرة من الخارج للحصول على الإشعارات وحتى إجراء ردود سريعة على الرسائل.

أما هاتف آيفون 14 فهو يأتي بتصميم أنيق وجذاب يمتاز بالبساطة مع حافات مسطحة، وهو محمي من الأمام والخلف بطبقة زجاج والإطار مصنوع من الألمنيوم، ويأتي بستة ألوان جميلة، هي: الأسود (Midnight)، والبنفسجي (Purple)، والأبيض (Starlight)، والأزرق (Blue)، والأصفر (Yellow)، والأحمر (Red).

وهو مقاوم للغبار والماء بحسب معيار IP68 إذ يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة، بينما يُعد هاتف Galaxy Z Flip4 مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IPX8، وهو أمر جيد بالنسبة لهاتف قابل للطي.

يأتي هاتف آيفون 14 مع منفذ Lightning ويحتوي أيضًا على موصل MagSafe المغناطيسي في الخلف. بينما يحتوي هاتف Galaxy Z Flip4 على منفذ USB من النوع C، والذي يُستخدم على نطاق أوسع ويدعم سرعات أعلى في نقل البيانات.

وفيما يتعلق بميزات التأمين البيومترية، فإن هاتف iPhone 14 يحتوي على معرف الوجه (Face ID) بينما يتضمن هاتف Galaxy Z Flip4 مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 شاشة رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.7 بوصات، وتبلغ دقتها 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1200 شمعة. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED)، وقياسها 1.9 بوصات، وتبلغ دقتها 512 × 260 بكسلًا.

أما هاتف آيفون 14 فهو يضم شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2532 × 1170 بكسلًا، وسطوع أقصاه 1200 شمعة.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسلًا بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف آيفون 14، فهو يضم أيضًا كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسلًا بمعدل 960 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرات الخلفية ميزة HDR، وDolby Vision HDR، والوضع السينمائي (Cinematic mode)،.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وتدعم ميزة (HDR)، والوضع السينمائي (Cinematic mode)، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف Galaxy Z Flip4 بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) ثماني النوى ومُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يضم هاتف Galaxy Z Flip4 بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 ويدعم الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

يعمل هاتف آيفون 14 بمعالج آبل (A15 Bionic) سداسي النوى ومُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 3.23 جيجاهرتز. ويضم بطارية سعتها 3279 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

يتوفر بذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل iOS 16، ويدعم الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)، والبلوتوث 5.3 وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Galaxy Z Flip4 من 899 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأسود (Graphite) والبنفسجي (Bora Purple) والزهري (Pink Gold)، والأزرق. بينما يبدأ سعر هاتف آيفون 14 من 799 دولارًا أمريكيًا ويتوفر بستة ألوان، هي: الأسود (Midnight)، والبنفسجي (Purple)، والأبيض (Starlight)، والأزرق (Blue)، والأصفر (Yellow)، والأحمر (Red).

إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتفي آيفون 14 و Galaxy Z Flip4: