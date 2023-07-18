مايكروسوفت تكشف عن روبوت “بينج شات” للأعمال

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن “بينج شات للأعمال Bing Chat Enterprise”، وهو إصدار جديد من روبوت الذكاء الاصطناعي “بينج شات” مخصص للشركات، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “مايكروسوفت إنسباير” السنوي.

ويحتوي بينج شات للأعمال Bing Chat Enterprise على خيارات أكثر للتحكم بالخصوصية والبيانات، كما أنه لا يحفظ المحادثات، ولا تستطيع مايكروسوفت الوصول إلى بيانات الشركات والعاملين بها، ولا تستخدم البيانات فيه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقال فرانك إكس شو، الرئيس التنفيذي للاتصالات في مايكروسوفت، إن العديد من الشركات متحمسة لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها قلقة بشأن أن تكون بياناتها غير محمية.

وأضاف شو أن روبوت “بينج شات” للأعمال سوف يُبقي المدخلات والمخرجات فيه محمية، معطيًا الشركات “وصولًا مُدارًا لإجابات أفضل، وفاعلية أكبر، وطرق جديدة للإبداع”.

وكانت العديد من الشركات قد أبدت مخاوف من تسريب البيانات الخاصة بها عند استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التي ذاع صيتها خلال الأشهر الأخيرة مثل بينج شات و ChatGPT وجوجل بارد وغيرهم.

واتخذت العديد من الشركات قرارًا بحظر أو تقييد استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي أثناء العمل، ومنها آبل وسامسونج ومجموعة جي بي مورجان، ومتاجر وول مارت، وشركة الاتصالات الأمريكية فيرايزون، وبنك أوف أمريكا وغيرها.

وستتيح مايكروسوفت روبوت “بينج شات للأعمال” للتجربة بدايةً من اليوم لعدد محدود من مشتركي خطط مايكروسوفت 365 للأعمال.

وعند الإطلاق، سيكون روبوت بينج شات – أحيانًا يُسمى Microsoft 365 Copilot – متاحًا للاستخدام التجاري داخل الشركات في مقابل 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمشتركي خطط مايكروسوفت 365.