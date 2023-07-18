ماسك: تويتر تعمل على ميزة تتيح لك نشر «الكتب»

أعلن مالك تويتر (إيلون ماسك) اليوم الثلاثاء أن الشركة تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر مقالات طويلة جدًا في المنصة.

وقال الملياردير، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، إن الميزة سوف «تسمح للمستخدمين بنشر مقالات طويلة جدًا ومعقدة باستخدام وسائط مختلطة».

وأضاف ماسك في رد على مستخدم نشر تغريدة عن الميزة التي تعمل تويتر على تطويرها: «يمكنك نشر كتاب إن أردت».

يُشار إلى أن تويتر رفعت أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي الحد الأقصى لعدد حروف التغريدات التي يمكن للمشتركين في خدمتها المأجورة (تويتر بلو) نشرها إلى 25,000 وذلك في إطار سعيها لتحسين تجربة الكتابة والقراءة في المنصة.

وليست هذه المرة الأولى التي تُقدّم فيها تويتر ميزات للكتابة الطويلة، إذ كانت الشركة، حتى قبل استحواذ ماسك عليها، تختبر ميزة (الملاحظات) Notes للكُتَّاب، وقد استحوذت عام 2021 على شركة النشرات الإخبارية (ريفيو) Revue التي تنافس شركة (سبستاك). ولكن هذين المشروعين كليهما أُلغيا لاحقًا تحت إدارة ماسك.

ومنذ تأسيس تويتر عام 2006، كانت تميز نفسها عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بأنها منصة للتدوين المصغر، ولكن يبدو أنها اقتنعت، خاصةً تحت إدارة ماسك، أنه لا مفر من ضرورة التحول إلى منصة شاملة للكتابة إن أرادت أن تكون على قدر المنافسة مع المنصات الأخرى، مثل: فيسبوك، وخدمات النشرات الإخبارية.

وفي سعي تويتر إلى جذب منشئي المحتوى للكتابة في منصتها، أعلنت قبل أيام رسميًا عن إطلاق برنامج مشاركة عائدات الإعلانات الذي يتيح لمنشئي المحتوى الحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها.