سامسونج تطلق معارض تفاعلية لتجربة منتجات وحلول Galaxy في مواقع مختلفة حول العالم 

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن افتتاح سبعة معارض تفاعلية لاختبار منتجات جالاكسي (Galaxy Experience Space) في مواقع عديدة حول العالم، بما يشمل كل من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة سول في كوريا الجنوبية، ومدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتيح هذه المعارض للزوار فرصة استكشاف أحدث ابتكارات الهواتف المحمولة من سامسونج بعد كشف النقاب عنها في فعالية Galaxy Unpacked، التي ستنعقد في سول في 26 يوليو.

وبهذه المناسبة، قالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج: “متحمسون لمنح زوار معارضنا التفاعلية فرصة استكشاف أحدث منظومة من Galaxy والتعرّف مباشرةً كيف تثري هذه الأجهزة حياتهم اليومية. ونتطلع إلى الترحيب بالزائرين جميعهم وسط البيئات التفاعلية والشخصية التي توفرها معارض تجربة Galaxy العالمية.”

وتدعو سامسونج المستخدمين إلى تجربة الابتكارات القابلة للطي من خلال حملة (Join the Flip Side) واستكشاف طرق جديدة في التفكير وتبني أنماط حياة تركز على الانفتاح والشمولية وتتخطى حدود ما كان ممكنًا في السابق.

ويمكن للمعجبين زيارة المعارض التفاعلية الممتعة التي تتميز بألوانها النابضة وتحاكي شكل الأسواق المفتوحة لتعرّف أحدث الأجهزة بشكل عملي، والاطلاع على إمكانات المنظومة المتصلة من Galaxy والمشاركة في المعارض التفاعلية. وسيتعلم الزوار المزيد عن ابتكارات التصميم التي تقف خلف أحدث أجهزة Galaxy، بالإضافة إلى استكشاف مزاياها الجديدة التي تمنح أداءً فائقًا في مهام مثل الألعاب ومشاهدة المحتوى المتعدد في أجهزة Galaxy القادمة.

كما يمكن للزوار استكشاف قدراتهم الإبداعية مع مجموعة من التصميمات والإعدادات الممتعة والقابلة للتخصيص، بالإضافة إلى تجربة الوظائف النموذجية في المتجر كما لو كانوا يتسوقون باستخدام تطبيق قائم على الإنترنت، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيا Samsung Wallet.

هدايا من سامسونج:

ستقدم سامسونج خلال معارض تجربة Galaxy التفاعلية للضيوف باقة هدايا من منتجاتها، وذلك لفترة محدودة فقط. ويمكن للمستخدمين تجميع النقاط بعد تنزيل تطبيق Galaxy Experience، وذلك من خلال التفاعل مع المتجر، على سبيل المثال تسجيل وصول في المتجر عبر التطبيق أو المشاركة في أنشطة المعارض. ويمكن للمستخدمين بعدها استخدام النقاط التي جمعوها للحصول على الهدايا من التطبيق.

مواقع المعارض التفاعلية لتجربة Galaxy: