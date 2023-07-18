ثردز تحقق خُمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر

أظهر تقرير جديد بأن منصة التدوين النصي (ثردز) Threads، التي أطلقتها ميتا حديثًا لمنافسة تويتر، تسير في الطريق الصحيح بتشكيل قاعدة تتوسع من المستخدمين النشطين.

وأطلقت عملاقة التقنية الأمريكية منصة (ثردز) في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الجاري مستغلةً الوضع الصعب الذي تعانيه تويتر، خاصةً منذ استحواذ الملياردير (إيلون ماسك) عليها أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحققت (ثردز)، التي تتكامل مع إنستاجرام، نجاحًا هائلًا وسريعًا، وذلك بعد أن جذبت أكثر من 100 مليون مشترك في غضون 5 أيام من إطلاقها.

والآن، تشير بيانات جديدة إلى أن المنصة قد حققت بالفعل خُمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر، وذلك في جميع أنحاء العالم.

كما تمكنت (ثردز) من تحقيق ما قدره 86 ضعف قاعدة المستخدمين النشطين أسبوعيًا لأكبر منافس لتويتر في الولايات المتحدة، وهي منصة (تروث سوشيال) Truth Social، التابعة للرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب)، التي لديها قاعدة مستخدمين نشطين أسبوعيًا بلغت اعتبارًا من الأسبوع الماضي نحو مليون مستخدم.

وتأتي الرؤى الجديدة، التي قدمتها شركة تحليلات التطبيقات data.ai، في أعقاب تحليل آخر لاستخدام منصة (ثردز)، أظهر انخفاضًا طفيفًا في الاستخدام.

وبحسب الأرقام التي نشرتها شركة تحليلات التطبيقات (سنسور تاور) Sensor Tower أواخر الأسبوع الماضي، فقد انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا لمنصة (ثردز) يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بنسبة بلغت نحو 20 في المئة مقارنةً بيوم السبت السابق.

وقالت الشركة إن الوقت الذي يقضيه المستخدمون انخفض أيضًا بنسبة 50 في المئة، وذلك من 20 دقيقة إلى 10 دقائق.

ولكن الإقبال على (ثردز) لم ينته بعد، ذلك أن شركة data.ai تشير إلى أن التطبيق حقق الآن أكثر من 150 مليون عملية تنزيل.

وبحسب تقديرات الشركة الحالية، فإن تطبيق (ثردز) هو أسرع بنحو خمسة أضعاف ونصف مقارنةً بلعبة (بوكيمون جو) Pokémon GO من شركة Niantic، التي سجلت الرقم القياسي لأكبر إطلاق لتطبيق في شهر تموز/ يوليو 2016.

ونشرت data.ai أيضًا رؤى جديدة بشأن طبيعة جمهور منصة (ثردز)، ووجدت أن منافس تويتر قد اجتذب جمهورًا من زهاء 93 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم خلال الأسبوع الأول من التوفر الجزئي، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن 100 مليون اشتراك في 10 تموز/ يوليو.

وجدت الشركة أيضًا أن الهند، وليست الولايات المتحدة، هي الرائدة من حيث عدد تنزيلات التطبيق الجديد، حيث تمثل 33 في المئة من التنزيلات العالمية. تليها البرازيل بنسبة 22 في المئة، ثم الولايات المتحدة بنسبة 16 في المئة، وأخيرًا المكسيك واليابان، بنسبة 8 في المئة، و 5 في المئة، على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن منصة (ثردز) لا تزال غير متوفرة في الوقت الحالي في الاتحاد الأوروبي بسبب العقبات التنظيمية المتعلقة بمخاوف الخصوصية وممارسات جمع البيانات.