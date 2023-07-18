تقرير: استمرار تراجع مبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي

شهدت مبيعات الهواتف الذكية تراجعًا عالميًا للربع الثامن على التوالي، حيث سجلت انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023 الجاري بنسبة 8% على أساس سنوي و 5% مقارنةً بالربع السابق، وفقًا لما ذكره تقرير جديد لمؤسسة Counterpoint لأبحاث السوق.

وحافظت سامسونج على صدارتها لسوق الهواتف الذكية، حيث بلغت حصتها السوقية 22% خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل الأداء القوي لسلسلة هواتف جالاكسي A.

وجاءت آبل في المركز الثاني محققة أعلى حصة سوقية لها خلال ربعٍ ثانٍ، إذ استحوذت على 17% من مبيعات الهواتف الذكية خلال هذا الربع.

واحتلت شاومي المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 12%، وهي تركز على الأسواق الصينية والهندية والشرق الأوسط، وبعدها جاءت شركتي أوبو وفيفو في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، وكلتاهما جزء من مجموعة “بي بي كيه إلكترونيكس” الصينية.

ويفسر تراجع الاقتصاد العالمي انخفاض الطلب على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل دورات الاستبدال الأطول للهواتف، وتقارب الابتكار بين الشركات، ونمو سوق الهواتف المستعملة والمجددة، خاصةً في شريحة الهواتف المنخفضة والمتوسطة.

وشهدت مبيعات الهواتف الذكية تراجعًا كبيرًا في الولايات المتحدة وغرب أوروبا واليابان، بينما كان التراجع أقل نسبيًا في أسواق أخرى مثل الصين والهند ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار تقرير Counterpoint إلى نمو فئة الهواتف الراقية عالية المواصفات (التي يزيد سعرها على 600 دولار أمريكي) بالرغم من تراجع السوق بشكل عام، وشكلت هذه الفئة نحو 20% من إجمالي الهواتف المباعة خلال الربع الثاني، وكانت آبل هي الشركة الأكثر استفادة من هذا النمو، حيث سجلت نموًا بنسبة 50% على أساس سنوي في السوق الهندية خلال الربع الثاني من عام 2023.

وتوقعت Counterpoint انتعاشًا تدريجيًا في سوق الهواتف الذكية خلال الأرباع السنوية المقبلة استنادًا إلى البيانات المتوفرة لديها.