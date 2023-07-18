إطلاق خدمة “آبل باي” للدفع الإلكتروني في المغرب

بدأت آبل إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي Apple Pay” في المغرب، وفقًا لما أكده أحد البنوك المحلية.

وأعلن بنك CIH، في تغريدة له عبر الحساب الرسمي في تويتر، عن توفر خدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي” في المغرب، ومن المتوقع أن تعلن باقي البنوك المحلية عن دعم الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتمكن عملاء البنوك داخل المغرب من إضافة البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الخاصة بهم إلى تطبيق المحفظة Wallet في أجهزة آيفون وآيباد وساعة آبل، وبمجرد إضافة البطاقات، يمكن البدء باستخدام الخدمة لإجراء عمليات الشراء.

وتُعد “آبل باي” خدمة دفع إلكترونية تتيح للمستخدمين إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر باستخدام أجهزة آبل الخاصة بهم، وتعمل الخدمة عن طريق إنشاء رقم تعريف فريد لكل عملية شراء، مما يحمي بيانات بطاقات الدفع، ويمكن استخدام الخدمة في ملايين المتاجر عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم، وتعتبر خدمة آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، كما أنها الخيار الأمثل للدفع بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل المحمولة.

وبدأت آبل إطلاق خدمة “آبل باي” للدفع الإلكتروني عام 2014 في الولايات المتحدة، ثم وفرتها في العديد من الدول حول العالم لاحقًا، كما أنها متاحة بالفعل في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن.

وتتبع آبل استراتيجية للتركيز على الخدمات المالية، وتنوي التوسع مستقبلًا لإطلاق بطاقتها الائتمانية بالإضافة إلى خدمتي حسابات التوفير البنكية والدفع بالتقسيط خارج الولايات المتحدة.