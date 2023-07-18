إصدار أول رخصة بناء فيلا سكنية في دبي باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد

أعلنت بلدية دبي عن إصدار أول رخصة بناء لفيلا سكنية خاصة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في منطقة العوير 1 في إمارة دبي. ستشكل أعمال بناء الفيلا؛ سابقةً من نوعها عالميًا تتمثل بطباعة مجسمات وهياكل يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في جلسةٍ واحدة، وستُستخدم في طباعة الفيلا خلطات خرسانية محلية الصنع بنسبة 100%، حيث من المتوقع إنجازها في شهر أكتوبر من العام الجاري.

تعزز هذه الإجراءات من تطلعات إمارة دبي وتدعم مستهدفات إستراتيجية دبي للطباعة الثلاثية الأبعاد، ورفع نسبة المباني المُنفذة والمطبوعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد في الإمارة لتحقيق نسبة لا تقل عن (25%) بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد؛ قالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: “منحت بلدية دبي أول رخصة لإنشاء فيلا خاصة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في الإمارة، والذي من شأنه أن يُشجع المُلاك والمُطوِّرين العقاريين والمُستثمرين والمُهندِسين وشركات المقاولات على تبني التقنية واستخدامها في أعمال البناء، كما تعمل البلدية على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيم استخدام التقنية المبتكرة في أعمال البناء والتشييد في إمارة دبي، تماشيًا مع إستراتيجية دبي للطباعة الثلاثية الأبعاد، والمرسوم رقم (24) لسنة 2021، بشأن تنظيم استخدام تقنيّة الطباعة الثلاثيّة الأبعاد ضمن أعمال البناء في الإمارة، الذي نستهدف من خلاله رفع نسبة المباني المُنفذة والمطبوعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد في الإمارة بصورة تدريجية، لتحقيق نسبة لا تقل عن (25%) بحلول عام 2030”.

وتحقق أعمال البناء والتشييد باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، وتشمل:

خفض التكلفة، وتقليل المُدّة المُستغرقة في تنفيذ أعمال البناء، من خلال تقصير سلسلة الإمداد المتعلقة بأعمال البناء.

سهولة تشييد الهياكل والمجسمات ذات الأشكال المُعقدة.

إمكانية استخدام مواد أولية مستدامة ومواد مُعاد تدويرها في البناء.

المُحافظة على البيئة عبر خفض نسبة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والتشييد.

كما تُعدّ تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد أكثر سرعة ودقة في أعمال البناء من الطرق التقليدية، وأكثر أمانًا منها وذلك لكونها لا تحتاج إلى تواجد عدد كبير من العمال في الموقع.

يُذكر أن بلدية دبي أتاحت العام الماضي مجموعة أنشطة هندسية مختصة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، منها، نشاط استشارات هندسة البناء، ونشاط مقاولات البناء وصناعة الخرسانة المعدة لتقنية البناء باستخدام هذه التقنية.