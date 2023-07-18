أفضل الساعات الذكية من Garmin في عام 2023

أصبحت الساعات الذكية من الأجهزة الإلكترونية الأكثر انتشارًا، وهذه الساعات لا تُستخدم فقط لتتبع الإحصاءات الحيوية مثل: معدل ضربات القلب وضغط الدم، ولكنها أيضًا تراقب أنشطتنا اليومية وتشجعنا على الحركة عند الجلوس لفترات طويلة.

تتضمن العديد من الساعات الذكية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يساعدك في تتبع نشاطك أثناء ممارسة الجري والرياضات الأخرى الخارجية.

تعد Garmin من أكبر العلامات التجارية في مجال الساعات الذكية لأسباب عديدة أبرزها: توافق ساعاتها مع كل من هواتف أندرويد وآيفون، بالإضافة إلى توفر مجموعة كبيرة من الطرز بأسعار متفاوتة لتلبية جميع الميزانيات.

وفيما يلي سنذكر خمسة من أفضل ساعات Garmin الذكية في عام 2023:

1- ساعة Garmin Forerunner 965:

تُعدّ ساعة Garmin Forerunner 965 مثالية لتتبع اللياقة البدنية وتتبع النوم، حيث تقدم تدريبات يومية مقترحة لأنواع الرياضات المختلفة، ويسهل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المتعدد النطاقات والخرائط المدمجة تخطيط وتتبع طرق التدريب الخاصة بك، كما توفر المقاييس المتقدمة المتوفرة في هذه الساعة بيانات شاملة عن إحصائيات التمرين.

تحتوي هذه الساعة على شاشة تعمل باللمس من نوع (AMOLED) مقاسها 1.4 بوصة، وهي محاطة بإطار مصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن. وتتميز بعمر البطارية طويل إذ يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى 23 يومًا في وضع الساعة الذكية (smartwatch mode)، أو ما يصل إلى 31 ساعة في وضع GPS.

وباستخدام تطبيق Garmin Connect، ستتمكن من الوصول إلى كل ما تحتاجه لتعيين وتتبع أهدافك الشخصية فيما يتعلق باللياقة البدنية.

2- ساعة Garmin Epix Pro (الجيل الثاني):

صممت Garmin الجيل الثاني من ساعة Epix Pro للاستخدام في الأماكن الخارجية، وتتميز هذه الساعة بإطار فولاذي رمادي وحزام مطاطي متين. وتحتوي هذه الساعة على شاشة من نوع (AMOLED) تتوفر بثلاثة مقاسات، وهي: 42 مم، و 47 مم، و51 مم، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always On، مما يجعلها مناسبة تمامًا لتنزيل الخرائط وتتبع مسار الرحلات. ويمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تصل إلى 31 يومًا في وضع الساعة الذكية (smartwatch mode).

يمكنك الاستمتاع بميزات GPS الدقيقة، وميزات التدريب المتقدمة التي تقيس أدائك بمرور الوقت وتوفر ملاحظات لحظيًا حول مستويات الطاقة لديك.

تحتوي ساعة Epix Pro على العديد من الميزات الأخرى التي تُساعد في تحسين صحتك النفسية والجسدية، مثل: ميزات تتبع النوم المتقدمة، ومراقبة معدل ضربات القلب، وغيرها.

3- ساعة Garmin Vivosmart 5:

تتميز ساعة Garmin Vivosmart 5 الذكية بتصميم نحيف على غرار أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتأتي مع شاشة مقاس 0.84 بوصة فقط، ومع أن الشاشة صغيرة، ولكنها فعالة بما يكفي لعرض البيانات الرئيسية.

يمنحك استخدام تطبيق Garmin Connect مع ساعة Vivosmart 5 الوصول إلى ميزات متعددة، مثل: تتبع اللياقة البدنية ومراقبة النوم ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومراقبة معدل ضربات القلب وغيرها.

تتميز هذه الساعة بأنها خفيفة الوزن ويمكنك ارتداؤها أثناء السباحة أو الاستحمام وستستمر بالعمل لمدة سبعة أيام تقريبًا في وضع الساعة الذكية. هناك الكثير من التطبيقات الرياضية المحملة سابقًا في الساعة لتتبع أي نشاط تختاره، ويمكنك تلقي الرسائل النصية والمكالمات والإشعارات من هاتفك الذكي مما يسمح لك بالبقاء على اتصال بكل شيء أثناء التدريب.

4- ساعة Garmin Forerunner 265:

تتوفر ساعة Garmin Forerunner 265 بمجموعة متنوعة من الألوان، وتحتوي على شاشة تعمل باللمس من نوع (AMOLED) مقاسها 1.3 بوصة وتتميز بتصميم خفيف الوزن لا يقيد الحركة.

في وضع الساعة الذكية، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 13 يومًا من عمر البطارية، أو الحصول على ما يقارب 20 ساعة أثناء تفعيل وضع GPS.

تتضمن هذه الساعة أكثر من 30 ملفًا مدمجًا لتتبع الأنشطة المختلفة مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة وغيرهم. كما تحتوي على عدة ميزات لتحديد مستويات لياقتك البدنية والحصول على جلسات تدريب مخصصة لك، مما يساعدك في تحسين لياقتك البدنية.

5- ساعة Garmin Venu Sq 2:

تحتوي ساعة Garmin Venu Sq 2 على شاشة من نوع (AMOLED) كبيرة بمقاس 1.41 بوصة وتتضمن 25 تطبيقًا رياضيًا مختلفًا ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، بالإضافة إلى الميزات الصحية مثل: مراقبة النوم والترطيب وغيرها. وتتميز هذه الساعة بعمر بطارية يصل إلى 11 يومًا.