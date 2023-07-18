أسباب تجعل حواسيب ماك غير مناسبة للألعاب

تعمل أحدث حواسيب ماك (Mac) وماك بوك (MacBook) من آبل بشرائح (Apple Silicon) التي طورتها آيل، والتي حسّنت أداء هذه الحواسيب بشكل كبير، لهذا السبب يفكر الكثيرون بممارسة ألعاب الفيديو باستخدام هذه الحواسيب القوية.

ولهذا السبب طورت آبل مجموعة أدوات Game Porting، التي أطلقتها في مؤتمرها السنوي WWDC 2023 لمساعدة المطورين جعل ألعابهم متوافقة تمامًا مع حواسيب ماك. ومع ذلك، ما تزال حواسيب ماك وماك بوك غير مناسبة لألعاب الفيديو وسنوضح فيما يلي أسباب ذلك:

1- حواسيب ماك وماك بوك باهظة الثمن:

من المعروف أن حواسيب ماك وماك بوك باهظة الثمن ومع أن طراز MacBook Air ميسور التكلفة بالنسبة لقوته، لكن الطراز الذي يعمل بمعالج M1 يُباع بسعر 999 دولارًا. ومع أنه يمكنك الحصول على جهاز Mac mini مقابل 599 دولارًا فقط، ولكن هذا لا يشمل الأجهزة الطرفية مثل: الشاشة ولوحة المفاتيح والماوس، مما يتطلب منك دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 150 و 200 دولار.

بالمقابل يمكنك الحصول على واحد من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب بأقل من 700 دولار. لذا، فإن اللاعبين الذين يرغبون في اللعب بألعاب الفيديو ولكنهم لا يريدون إنفاق الكثير من المال سيجدون أنه من الأفضل الحصول على حاسوب يعمل بمعالجات Intel أو AMD بدلًا من حواسيب ماك.

2- لا يمكنك ترقية طرز حواسيب ماك التي تعمل بشرائح (Apple Silicon):

جلبت شرائح (Apple-Silicon) المزيد من القوة والأداء الأفضل إلى حواسيب ماك، لكنها أيضًا من أكبر الأشياء التي تعيق ترقية هذه الحواسيب، لأن هذه الشرائح من آبل هي من نوع SoC.

تجمع شرائح SoC بين جميع المكونات الرئيسية وهي المعالج ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي وحتى قرص التخزين من نوع SSD في حزمة واحدة صغيرة، ولأنها قريبة من بعضها، فإن كل هذه الأجزاء أكثر كفاءة.

لكن هذا يعني أيضًا أنه لا يمكنك ترقية حاسوب يعمل بهذه الشرائح، بينما تشتهر حواسيب الألعاب عادةً بقدرتها على الترقية، لذلك حتى لو بدأت باستخدام حاسوب للألعاب بقيمة 500 دولار، يمكنك ترقيته إلى حاسوب بقيمة 5000 دولار إذا أردت ذلك.

حتى الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب التي لا تحتوي على وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات القابلة للترقية، تمنحك غالبًا ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للترقية. ولكن إذا كان لديك حاسوب MacBook Pro مع قرص تخزين من نوع SSD سعته 512 جيجابايت، و 16 جيجابايت ذاكرة موحدة، فلا يمكنك تغيير ذلك ما لم تشتري حاسوب محمول جديد.

3- بعض تطبيقات تشغيل الألعاب غير متوفرة لنظام التشغيل macOS:

تعتمد العديد من الألعاب على تطبيقات أخرى لتشغيلها بشكل صحيح. على سبيل المثال: تعتمد العديد من الألعاب على DirectX 12 ولكن حواسيب ماك لا تدعم DirectX.

بدلاً من ذلك، لدى آبل واجهة برمجة تطبيقات خاصة بها هي Metal API، ولتشغيل الألعاب التي لا تدعم Metal API، تحتاج إلى تطبيق للتوافق مثل: CrossOver.

4- تحصل على عدد محدود من ألعاب الفيديو في نظام macOS:

على الرغم من أن حواسيب ماك تتوافق مع العديد من ألعاب الفيديو، إلا أنها قليلة مقارنةً بالحواسيب الأخرى. على سبيل المثال: العديد من ألعاب الفيديو مثل: Call of Duty: Modern Warfare II و Company of Heroes 3، غير متوفرة في حواسيب ماك.

حتى ألعاب الفيديو القديمة الشهيرة، مثل: Grand Theft Auto V و Red Dead Redemption 2، لا تتوافق مع نظام التشغيل macOS. لذلك، إذا كنت ترغب في تشغيل هذه الألعاب فيجب عليك استخدام تطبيقات للتوافق مثل: CrossOver أو Wine.

وبينما يمكنك الاستمتاع بهذه الألعاب باستخدام هذه التطبيقات، لن تحصل على أفضل تجربة لعب لأن هذه الألعاب ليست مصممة للتشغيل في حواسيب ماك.