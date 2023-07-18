أبرز ميزات هاتف Magic V2 القابل للطي من هونر

أعلنت شركة هونر (Honor) قبل أسبوع رسميًا عن الجيل الثالث من هاتفها الذكي القابل للطي Magic V2، الذي يمتاز بتصميمه النحيف جدًا، إذ إن سماكته لا تتعدى 9.9 ملم وهو مغلق، ولا تتعدى 4.7 ملم حين يكون مفتوحًا، وهو بذلك أنحف من (Xiaomi Mix Fold 2) الذي تبلغ سماكته 11.2 ملم والذي كان يُعدّ أنحف هاتف ذكي قابل للطي.

بالإضافة إلى التصميم المميز، يحتوي هاتف Magic V2 القابل للطي من هونر على العديد من الميزات التي سنوضحها فيما يلي:

التصميم:

تأتي الهواتف القابلة للطي أفقيًا بأحجام كبيرة ووزن مرتفع، لكن شركة هونر ركزت في هذه النقطة، واختارت تصميم مميز لهاتفها الجديد Magic V2 الذي يُعد أول هاتف قابل للطي يقل سمكه عن 10 ملم، ووزنه 231 جرامًا.

يمتاز Magic V2 القابل للطي أيضًا بآلية المفصل الأحادية الهيكل بدون تروس، التي تستخدم غطاء سبائك التيتانيوم المطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد التي طورتها هونر.

وتستخدم آلية الطي أيضًا براغي قصيرة مخصصة في مكون المفصل. ولا توجد حماية رسمية ضد دخول الأجسام الغريبة، لكن هونر أكدت أن Magic V2 يتميز بطلاء P2i على جميع العناصر الداخلية يحميها من رذاذ الماء العرضي.

الشاشة:

حسّنت هونر مواصفات الشاشات في طراز Magic V2 مقارنةً بالطراز السابق، إذ يضم هاتف Magic V2 شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس 7.92 بوصات، وبدقة 2344 × 2156 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، بينما كان الطراز السابق يدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتتميز شاشة الهاتف بسطوع أقصاه 1600 شمعة بدلًا من 800 شمعة.

أما الشاشة الخارجية فهي أيضًا من نوع (LTPO OLED) بقياس 6.43 بوصات، وبدقة تبلغ 2376 × 1060 بكسل، وبكثافة تبلغ 402 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Magic V2 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف Magic V2 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

ويضم هذا الهاتف بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 66 واطًا، والشحن السلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ولا يدعم الهاتف الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13، المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 7.2 ويدعم اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Magic V2 القابل للطي من 1300 دولار، وقد فتحت شركة هونر الحجز السابق للهاتف في الصين اعتبارًا من 12 يوليو على أن يبدأ البيع اعتبارًا من 20 تموز/ يوليو الجاري. ولم تتطرق الشركة إلى موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Magic V2 القابل للطي من هونر: