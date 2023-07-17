هاتف نوثينج فون 2 متاح الآن للحجز الأولي في عدة دول عربية

أعلنت شركة نوثينج عن إتاحة هاتفها الجديد فون 2 “Nothing Phone 2” للحجز الأولي في عدد من الدول العربية، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت.

ويتوفر الحجز الأولي لهاتف “نوثينج فون 2” في الإمارات العربية المتحدة لدى عدد من البائعين، وهم حاليًا: شرف دي جي وفيرجن ميجاستور وجامبو وإيروس وأمازون، وذلك بسعر 2500 درهم للنسخة ذات سعة 256 جيجابايت، وسعر 2800 درهم للنسخة ذات سعة 512 جيجابايت، علمًا بأن كلتا النسختين تحملان ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

وفي السعودية، طرحت شركة نوثينج هاتف Nothing Phone 2 للحجز بسعر يبدأ من 2800 ريال لسعة 256 جيجابايت، و 3100 ريال لسعة 512 جيجابايت، وهو متاح لدى مكتبة جرير.

ويمكن حجز الهاتف في الكويت بسعر 210 و 240 دينارًا لسعتي 256 و 512 جيجابايت على الترتيب من متجر Xcite، ويتيح متجر شرف دي جي في البحرين الحجز الأولي للهاتف بسعر 294 و 240 دينارًا.

وتتيح بعض المتاجر هدية مجانية في شكل سماعة “نوثينج إير ستيك Nothing Ear Stick”، وهي سماعة أذن لاسلكية عالية المواصفات، وتُباع منفردة بسعر يتجاوز 100 دولارٍ أمريكي.

ويتفرد هاتف نوثينج فون 2 بتصميم يحتوي على مصابيح “ليد LED” في الجهة الخلفية تضيء مع الإشعارات والشحن وتشغيل الكاميرا مع إمكانية تخصيصها، بالإضافة إلى جهة خلفية زجاجية شفافة، وميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54.

ويحمل الهاتف شاشة بقياس 6.7 إنشات من نوع LTPO OLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعالج سنابدراجون+8 جين 1، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، وأخرى بالدقة نفسها ذات مجال أوسع، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما يأتي هاتف Nothing Phone 2 بسماعات ستريو خارجية، وبطارية بسعة 4700 ملي أمبير مع شاحن بقوة 45 واطًا يشحن البطارية حتى 100% في أقل من ساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، ويتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأبيض.