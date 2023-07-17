ميتا تعلن عن تحديثات مهمة للفيديو في فيسبوك

أعلنت شركة ميتا اليوم الاثنين عن عدد من التحديثات التي تعزز خاصية مشاهدة الفيديو في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن الفيديو يُعدّ أمرًا أساسيًا في فيسبوك، ومما يؤكد ذلك أنها بدأت منذ عام 2007 إتاحة إمكانية نشر مقاطع الفيديو القصيرة.

والآن يمكن للمستخدمين نشر مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels، ومقاطع الفيديو الطويلة، والبث المباشر، مما يتيح لهم، وفقًا للشركة، مشاهدة مقاطع الفيديو عن الأشياء التي يحبونها، أو الأشياء الجديدة التي يودون معرفتها، بالإضافة إلى التفاعل مع أناس حقيقيين لديهم اهتمامات مماثلة.

واليوم، قالت ميتا في منشورها: «نواصل الاستثمار بكثافة في الفيديو، لذلك نعلن اليوم عن أحدث الطرق التي تجعلنا نُمكِّن الأشخاص من إنشاء مقاطع فيديو واستكشافها والتفاعل معها في فيسبوك».

وقالت الشركة إنها بدأت إطلاق التحديثات التي ستجلب المزيد من أدوات تحرير مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) إلى خلاصة فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على رفع مقاطع الفيديو بتقنية (المجال الديناميكي العالي) HDR، كما أحدث تغييرًا على علامة التبويب الخاصة بالمشاهدة.

وكانت فيسبوك سابقًا تخصص علامة التبويب المسماة Facebook Watch بوصفها مكانًا لمشاهدة مقاطع الفيديو في الشبكة الاجتماعية، أما الآن فقد أصبح اسمها Video فقط.

وقالت الشركة إن علامة التبويب الجديدة هي «المتجر الشامل لكل مقاطع الفيديو في فيسبوك، ويشمل ذلك: (ريلز)، والمحتوى الطويل، والمحتوى المباشر».

ويمكن للمستخدمين التمرير عموديًا عبر «خلاصة مخصصة» من مقاطع الفيديو، وأثناء التمرير، سوف يكون هناك أيضًا أقسام (ريلز) التي تحتوي على مقاطع الفيديو القصيرة.

وتقول ميتا إن علامة التبويب سوف تبدأ الظهور في شريط الاختصارات «قريبًا».

ومع أدوات التحرير الجديدة لمقاطع الفيديو القصيرة (ريلز)، يمكن للمستخدمين فعل أشياء، مثل: إضافة الصوت، والنص، والصوتيات إلى مقاطع الفيديو بسهولة.

وقالت ميتا أيضًا إنه سيكون بإمكان المستخدمين رفع مقاطع الفيديو بتقنية HDR من الهاتف، ونبّهت إلى أن هذه الخطوة تمثل «أول جهودنا لتقديم دعم حقيقي لفيديو HDR لمجموعة تطبيقاتنا».

وتعمل ميتا أيضًا على تعزيز التكامل بين تطبيقاتها، وذلك من خلال السماح للمستخدمين بمشاهدة التعليقات وكتابتها في مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) في إنستاجرام، وذلك حين مشاهدتها في فيسبوك.