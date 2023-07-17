مراجعة شاملة لهاتف Razr 40 Ultra القابل للطي من موتورولا

طرحت موتورولا في شهر يونيو الماضي الجيل التالي من هواتفها الذكية القابلة للطي، وتتضمن السلسلة الجديدة من تلك الهواتف، هاتفين هما: (ريزر 40 ألترا) Razr 40 Ultra (المعروف أيضًا باسم+Razr) وهو الهاتف الأقوى، و Razr 40.

يتميز هاتف (Razr 40 Ultra) الجديد بتصميم مشابه لتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 قليلًا، ويعمل بالمعالج نفسه ويتضمن ميزات قوية سنوضحها في المراجعة الشاملة التالية له:

التصميم:

يمتاز هاتف (Razr 40 Ultra) بتصميم أنيق وجذاب، وهو قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة Flip من سامسونج، ويأتي مع إطار من الألمنيوم اللامع وألوان مميزة تشمل: الأسود (Infinite Black)، والأزرق (Glacier Blue)، والبنفسجي (Viva Magenta).

وعند مقارنته بالطراز السابق وهو 2022 Razr، ستلاحظ أن شركة موتورولا حسّنت تصميم هاتف Razr 40 Ultra، فقد حدّثت المفصل، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين جزئي الهاتف عند إغلاقه؛ كما أصبحت حافات الشاشة مستقيمة فقد تخلصت من الانحناءات الموجودة في تصميم الطراز السابق، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشاشة الخارجية أكبر من سابقه وقابلة للاستخدام بطرق مختلفة.

تتميز الشاشة الخارجية في هاتف Razr 40 Ultra بأنها كبيرة وتظهر في الجهة العلوية منها عدسات الكاميرات الخلفية المرتبة أفقيًا، ويمكن الاستفادة من الشاشة الخارجية لمشاهدة الإشعارات، بالإضافة إلى أن موتورولا سمحت لبعض التطبيقات بالعمل في الشاشة الخارجية، مثل: تطبيق +Disney و Spotify وغيرهما.

تأتي الشاشة الرئيسية في هاتف Razr 40 Ultra محمية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus)، والظهر محمي بنوع الزجاج نفسه، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم، والمفصل من الستانليس ستيل.

يتميز Razr 40 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP52، ويضم مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التتشغيل.

الشاشة:

يضم هاتف Razr 40 Ultra شاشة رئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.9 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1400 شمعة. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED)، وقياسها 3.6 بوصات، وتبلغ دقتها 1066 × 1056 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1100 شمعة.

تُظهر الشاشة الخارجية الوقت والتاريخ وحالة الطقس، وعند السحب من من الأعلى إلى الأسفل ستظهر الإعدادات السريعة الخاصة بك مع عناصر التحكم في السطوع والواي فاي والبلوتوث ومحفظة جوجل وغيرها. كما تُعرض أيقونات الإشعارات في الجهة السُفلية.

الكاميرا:

يضم هاتف Razr 40 Ultra كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية. لا يُعدّ نظام الكاميرات في هاتف Razr 40 Ultra متطورًا كثيرًا، إذ يعد متوسط ويقدم صور جيدة وليست مذهلة.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف Razr 40 Ultra بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

ويضم هذا الهاتف بطارية سعتها 3800 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهما: سعة 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الهاتف الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13، المعتمد على واجهة المستخدم Moto MyUX ويدعم اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

ستلاحظ أن أداء هاتف ممتاز أثناء التصفح واستخدام التطبيقات المختلفة، ولكنك عند اللعب بألعاب الفيديو الثقيلة لفترة زمنية طويلة قد تلاحظ ارتفاع في حرارة الهاتف، مع أن هذه الحالة غير شائعة بالنسبة لهواتف أندرويد التي تعمل بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1).

السعر:

يُباع هاتف Razr 40 Ultra من موتورولا بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Razr 40 Ultra القابل للطي من موتورولا: