يُعد الجهاز اللوحي Pixel Tablet من جوجل واحد من أفضل الأجهزة اللوحية المتوفرة في السوق، إذ يتميز بتصميم أنيق ووزن خفيف، وشاشة كبيرة وعالية الدقة، وأداء قوي، وكاميرات جيدة، وعمر بطارية طويل وملحق شحن يضم مكبر صوت، وغيرها. كما يتوفر بثلاثة ألوان مميزة، وهي: الأبيض، والوردي الفاتح، والأخضر الداكن.

إليك مراجعة شاملة للجهاز اللوحي Pixel Tablet من جوجل لتعرّف المواصفات الكاملة لهذا الجهاز:

التصميم والشاشة:

يتميز الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) من جوجل بتصميم أنيق من الألمنيوم المطلي بطبقة من النانو سيراميك الفريدة لحمايته، ويبلغ ارتفاعه 8.1 مم ويزن 493 جرامًا. أما الجزء الخلفي فهو يضم مستشعر كاميرا يقع في الجهة اليُمنى من الجهة الخلفية للجهاز، ويضم هذا الجهاز مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل.

يأتي الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) بثلاثة ألوان مميزة، وهي: الأبيض (Porcelain)، والوردي الفاتح (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel). ويأتي مع ملحق (Charging Speaker Dock) الذي يضم مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا الملحق يصبح مثل: Nest Hub Max، وهي شاشة ذكية أصدرتها جوجل في عام 2019.

ستلاحظ أن ملحق الشحن يصبح عديم الفائدة إذا لم يتصل به جهاز Pixel اللوحي، فهو لا يستقبل بمفرده الأوامر الصوتية، ولا يمكن استخدامه كمكبر صوت عبر البلوتوث.

يضم جهاز Pixel Tablet شاشة من نوع (IPS LCD) مقاسها 10.95 بوصات، وبدقة تعادل 2560 × 1600 بكسل، وبكثافة تبلغ 276 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتز.

الأداء و البطارية والشحن:

يعمل جهاز Pixel Tablet بمعالج جوجل (Tensor G2) االثُماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

يعمل (Pixel Tablet) بنظام أندرويد 13، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي، والبلوتوث 5.2.

يحتوي جهاز Pixel Tablet على بطارية سعتها 7020 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واطًا، وتستمر لمدة 12 ساعة مع تشغيل الفيديو.

الكاميرا:

يضم جهاز Pixel Tablet كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر جهاز Pixel Tablet من 499 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض (Porcelain)، والوردي الفاتح (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel).

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Pixel Tablet من جوجل: