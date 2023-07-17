متحف المستقبل يطلق مخيمه الصيفي الثاني أبطال المستقبل

أطلق اليوم (متحف المستقبل) في دبي فعاليات المخيم الصيفي الثاني للأطفال الذي يحمل اسم (أبطال المستقبل)، والذي يتيح للمشاركين فرصة استكشاف عالم المستقبل والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، ويمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم استعدادًا لمواكبة احتياجات المستقبل.

وستكون المشاركة في هذا المخيم الصيفي متاحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا حتى 10 أغسطس القادم، وستركز فعالياته على 4 محاور رئيسية تشمل: استكشاف الفضاء، والاستدامة والبيئة، والسعادة والرفاهية، والتكنولوجيا، بما يساعدهم في استكشاف مهاراتهم العملية وقدراتهم الفكرية.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي “أبطال المستقبل” مجموعة متنوعة من ورش العمل بمشاركة خبراء من مختلف المجالات التكنولوجية المتقدمة، لتعليم الأطفال مهارات تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المجالات المستقبلية.

كما سيتمكن المشاركون أيضًا من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التفاعلية التي ستساعدهم في إطلاق العنان لإبداعاتهم ضمن بيئة داعمة ومحفزة، ومنها على سبيل المثال: ورشة “رسم قمر ثلاثي الأبعاد”، وورشة تصميم ورسم الفضاء على الألواح القماشية.

وتتميز فعاليات هذا المخيم الصيفي السنوي بتقديم تجربة مبتكرة للأطفال المشاركين التي لا تقتصر على التعلم فقط، بل تشمل أيضًا فرصة استكشاف عالم المعارض المستقبلية والمشاركة في العديد من التجارب الغامرة والأنشطة الجديدة.

الجدير بالذكر أن فعاليات مخيم “أبطال المستقبل” الصيفي الذي ينظمه متحف المستقبل تنعقد من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 عصرًا من يوم الاثنين إلى الخميس أسبوعيًا، ويمكن للراغبين بتسجيل أطفالهم الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://museumofthefuture.ae/en/future-heroes-summer-camp