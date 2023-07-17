روسيا تحظر استخدام هواتف آيفون على مسؤوليها

بدأت السلطات الروسية حظر استخدام هواتف آيفون على المسؤولين الحكوميين في العمل الرسمي للدولة، وفقًا لما ذكره تقرير جديد نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

واتخذت وزارة التجارة الروسية قرارًا بحظر استخدام هواتف آيفون في كافة أغراض العمل، وأفاد التقرير أيضًا بأن وزارتي الاتصالات والإعلام داخل روسيا تتبعان بالفعل إجراءات حظر مماثلة، أو تخططان للبدء بتنفيذها خلال وقتٍ قريب.

وبحسب التقرير، فإن الحظر يشمل استخدام كافة منتجات آبل في العمل الرسمي، إلا أنه يُسمح في بعض الحالات بالاستمرار في استخدام تلك الأجهزة في الأغراض الشخصية، على ألا تُفتح مراسلات العمل فيها.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف خدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بها “آبل باي Apple Pay”، وكذلك تعليق مبيعاتها داخل السوق الروسية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي قرار الحظر بعد أن زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي أنه اكتشف “عملية تجسس من وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتمد على أجهزة آبل”.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن آلاف هواتف آيفون، ومنها تلك التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية الروسية في دول الناتو، قد أُصيبت ببرمجيات تتبع ومراقبة، وإن لم تُقدم أية دلائل ملموسة على ذلك.

ويرى مراقبون أن الحكومة الروسية اتخذت ذلك القرار من أجل تقليل الاعتماد على التقنيات الخارجية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومًا العام الماضي يلزم الشركات التي تشارك في “البنية التحتية للمعلومات الحيوية” بالانتقال إلى البرامج المطورة محليًا بحلول عام 2025.