القرار النهائي.. هل يستحق هاتف Galaxy A34 5G من سامسونج الشراء؟

طرحت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية هاتف Galaxy A34 5G في السعودية والإمارات، ومصر، كأحدث إضافة لسلسلة (Galaxy A) التي تمتاز هواتفها بالمواصفات القوية، والسعر المناسب.

يتشابه هاتف (Galaxy A34 5G) في التصميم مع هاتف Galaxy S23 الرائد، ويضم العديد من الميزات التي تجعله خيارًا مناسبًا للكثيرين؛ ولكن هل مواصفاته وإمكانياته تجعله بديلًا لهاتف (Galaxy S23)، وهل يستحق الشراء فعلًا؟

أولًا: مميزات هاتف سامسونج (Galaxy A34 5G):

يأتي هاتف (Galaxy A34 5G) بتصميم أنيق وبسيط يشبه تصميم هاتف Galaxy S23 الرائد إلى حد كبير، ففي الجهة الخلفية ستجد الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا، وفي الجهة الأمامية تجد الكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة المحمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، بحيث يكون تصميم الهيكل أكثر بساطة وأناقة على غرار (جالاكسي إس23).

ولكن يختلف الهاتفان في مادة صنع الجزء الخلفي، والإطار، إذ يأتي هاتف سامسونج (Galaxy S23) بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم يحيط بالهيكل ويحمل اسم (Armor Aluminum)، بينما يأتي هاتف (Galaxy A34 5G) بتصميم من البلاستيك مع إطار من البلاستيك أيضًا.

الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy A34 5G) شاشة مقاسها 6.6 بوصات، من نوع (Super AMOLED)، وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 390 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا.

وهذه الشاشة هي أكبر من شاشة هاتف (Galaxy S23) الرائد – الذي يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات – ولديها الدقة نفسها، وتدعم معدل التحديث نفسه.

الكاميرا:

يأتي هاتف (Galaxy A34 5G) بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

الأداء:

يعمل هاتف سامسونج (Galaxy A34 5G) بمعالج (Dimensity 1080) – من شركة MediaTek – الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر.

وبالطبع يختلف هذا المعالج في الأداء عن معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الذي يعمل به هاتف (Galaxy S23)، ولكن معالج (Dimensity 1080) مناسب أيضًا للمهام المتعددة والألعاب الخفيفة، إذ ستشعر بسرعة الاستجابة أثناء الاستخدام، كما يدعم شبكات 5G.

ويتوفر هاتف (Galaxy A34 5G) بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى واحد تيرابايت.

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج، ويأتي ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا. بينما يضم هاتف (Galaxy S23) الرائد بطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة فقط.

ثانيًا؛ المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy A34 5G من سامسونج:

Galaxy A34 5G المعالج معالج (Dimensity 1080) – من شركة MediaTek – الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (Super AMOLED) مقاسها 6.6 بوصات، وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 390 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: عدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم حتى واحد تيرابايت. نظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا. الألوان الأسود، والفضي والأخضر الليموني. السعر يبدأ من 1043 ريالًا سعوديًا.

ثالثًا؛ السعر:

1- في السعودية:

يتوفر حاليًا إصدار واحد فقط من هاتف (Galaxy A34 5G) في موقع سامسونج السعودية، وهو الإصدار الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بسعر 1042 ريالًا سعوديًا.

2- في مصر:

يتوفر هاتف (Galaxy A34 5G) في مصر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

رابعًا؛ القرار النهائي:

يتشابه هاتف (Galaxy A34 5G) في التصميم مع هاتف Galaxy S23 الرائد، ويضم العديد من الميزات التي تجعله خيارًا مناسبًا للكثيرين، بل يتفوق عليه في بعض المواصفات، إذ إنه يضم شاشة أكبر، وبطارية أكبر، ويكلف أقل من نصف سعر هاتف (Galaxy S23) الرائد – الذي يتوفر بسعر 2999 ريالًا سعوديًا – مما يعني أنك يمكنك توفير ما يصل إلى 1900 ريال سعودي.

لذلك يُعد هاتف (Galaxy A34 5G) بديلاً رائعًا لهاتف (Galaxy S23) الرائد إذا كانت ميزانيتك محدودة، وبالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن (Galaxy A34 5G) يقدم كل ما يحتاجون إليه في الهاتف الذكي، إذ إنه يتمتع بشاشة رائعة وعمر بطارية طويل وأداء جيد ويلتقط صورًا رائعة.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستقدم لك سامسونج دعم طويل المدى لتحديثات نظام التشغيل أندرويد والتحديثات الأمنية، إذ يتلقى الهاتف التحديثات الجديدة لنظام أندرويد لمدة أربع سنوات والتحديثات الأمنية لمدة خمس سنوات، لذا توقع أن تحصل على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل أندرويد حتى عام 2027، كما سيحصل الهاتف على التحديثات الأمنية حتى عام 2028.

ونظرًا إلى هذه المواصفات التي تناسب الكثير من المستخدمين والسعر المثالي؛ فإن هاتف (Galaxy A34 5G) يستحق الشراء.