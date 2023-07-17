أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2023

يوجد نوعان من الهواتف القابلة للطي حاليًا في الأسواق، وهما: الهواتف القابلة للطي أفقيًا – مثل: (Galaxy Z Fold4) من سامسونج، و Pixel Fold من جوجل – والهواتف القابلة للطي عموديًا مثل: Galaxy Z Flip4، و Razr 40 Ultra من موتورولا.

وتُعد سامسونج هي المهيمنة على سوق الهواتف القابلة للطي حتى الآن، إذ إنها تقدم النوعين، ولديها تاريخ طويل في هذا السوق حيث ستعلن عن الجيل الخامس من هواتفها خلال هذا الشهر، وبينما تتصدر هواتف سامسونج قائمتنا اليوم بفضل تطورها وما تقدمه من ميزات، فقد دخلت شركات كبيرة أبرزها جوجل هذا السوق أيضًا ببعض الأجهزة الجديدة المثيرة.

يمثل دخول جوجل سوق الهواتف القابلة للطي تصاعد حدة المنافسة، إذ إن هواتفها عادة ما تتميز بنظام الكاميرا القوي، وميزات نظام أندرويد الحصرية لها فقط، بالإضافة إلى أن جوجل لديها منظومتها المتكاملة من الخدمات والتطبيقات التي تقدم تجربة استخدام رائعة فيما يخص الإنتاجية وتعدد المهام، وكل ذلك سيوفر استفادة كبيرة مقابل السعر المرتفع لهذه الهواتف.

إليك أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2023:

1- هاتف Galaxy Z Fold4 من سامسونج:

يعد هاتف (Galaxy Z Fold4) من سامسونج هو أحدث هواتفها القابلة للطي الموجودة في السوق، ويتميز بتصميمه الأنيق، والمفصل القوي الذي يدعم ميزة تُطلق عليها سامسونج اسم (وضع فلكس) Flex Mode، التي تتيح تقسيم الشاشة إلى قسمين – عندما يكون الجهاز مفتوحًا بزاوية 90 درجة كوضع الحاسوب المحمول – لعرض نوعين مختلفين من المحتوى أثناء استخدام التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك؛ يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقًا لمعيار (IPX8)، ويدعم أيضًا استخدام (S-Pen). وبفضل المزيد من التطبيقات المحسّنة لشاشته الكبيرة والقابلة للطي، فإن Galaxy Z Fold4 هو الجهاز الأفضل لتعدد المهام.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Fold4:

Galaxy Z Fold4 المعالج معالج (Snapdragon 8 Plus Gen 1) من كوالكوم الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الداخلية: من نوع (AMOLED 2X) مقاسها 7.6 بوصات، وبدقة 2176 × 1812 بكسلًا، وبكثافة 373 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا. الشاشة الخارجية: من نوع (AMOLED 2X) مقاسها 6.2 بوصات، وبدقة 2316 × 904 بكسل. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 12 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بدقة 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية يوجد كاميراتنا واحدة في الشاشة الداخلية بدقة 4 ميجابكسل، والثانية في الشاشة الخارجية بدقة 10 ميجابكسل. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. نظام التشغيل أندرويد 13. البطارية 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. الألوان الأسود، والأخضر والبيج. السعر الإصدار ذا سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 5999 ريالًا سعوديًا. الإصدار ذا سعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 6499 ريالًا سعوديًا.

ولكن دعنا نتفق أن هناك الكثير من الهواتف القابلة للطي التي تدعم ميزات قوية تجعلها تتفوق على هاتف (Galaxy Z Fold4) الآن، مثل: هاتف (XIAOMI Mix Fold2) الأنحف منه بشكل ملحوظ، وهاتف (Vivo X Fold) الذي لديه نظام كاميرا أفضل منه، ولكن هذين الهاتفين يباعان في الصين فقط حتى الآن.

كما يتميز هاتف هواوي (Mate X3) بأنه أصغر حجمًا وأخف وزنًا من هاتف (Galaxy Z fold4)، ولكنه يعمل بنظام التشغيل (HarmonyOS 3.1)، مما يعني أنه لا يتيح لك الوصول إلى خدمات جوجل.

بالإضافة إلى هاتف (بكسل فولد) Pixel Fold هو أول هاتف قابل للطي من جوجل الذي يتفوق على هاتف (Galaxy Z fold4) في بعض الميزات، ولكن هناك الكثير من التقارير التي أشارت إلى أن الهاتف لديه مشكلات تتعلق بالمتانة.

لذلك يُعد (Galaxy Z Fold4) هو الهاتف القابل للطي الأفضل لتعدد المهام الآن في السوق، بفضل الميزات التي أشرنا إليها وسعره الأقل من منافسيه.

2- هاتف Pixel Fold من جوجل:

يمتاز (Pixel Fold) الجديد من جوجل بأنه أنحف من أي هاتف قابل للطي موجود في السوق، إذ تقدم جوجل أسلوبًا مختلفًا تمامًا في تصميم المفاصل، حيث يتميز الهاتف بمفصلين في الأعلى والأسفل فقط، مما يجعله أنحف ويناسب وضعه في راحة اليد وفي الجيب حين يكون مغلقًا، أما حين يكون مفتوحًا فهو يقدم شاشة واسعة بمقاس 7.6 بوصات.

ويشبه التصميم الخارجي لهاتف (Pixel Fold) تصميم هواتف Pixel، مثل: Pixel 7، و Pixel 7 Pro جدًا، حيث تجد في الخلف الكاميرات المميزة، والمغطاة بحزام معدني. ويأتي الهاتف بلونين، هما: الأبيض، والأسود.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Pixel Fold:

Pixel Fold المعالج معالج (Tensor G2) من جوجل الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. الشاشة الشاشة الداخلية: من نوع (OLED) مقاسها 7.6 بوصات، وبدقة 1840 × 2208 بكسلًا، وبكثافة 378 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا. الشاشة الخارجية: من نوع (OLED) مقاسها 5.8 بوصات، وبدقة 1080 × 2092 بكسل. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 10.8 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بدقة 10.8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية يوجد كاميراتنا واحدة في الشاشة الداخلية بدقة 8 ميجابكسل، والثانية في الشاشة الخارجية بدقة 9.5 ميجابكسل. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. نظام التشغيل أندرويد 13. البطارية 4821 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 واطًا، والشحن اللاسلكي. الألوان الأبيض والأسود. السعر الإصدار ذا سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 1799 دولارًا، أي ما يعادل 6750 ريالًا سعوديًا. الإصدار ذا سعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 1919 دولارًا، أي ما يعادل 7200 ريال سعودي.

3- هاتف Mate X3 من هواوي:

يُعدّ هاتف هواوي (Mate X3) واحد من أفضل الهواتف القابلة للطي التي أُطلقت في عام 2023 حتى الآن، إذ إنه يتميز بالعديد من الميزات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold4، فهو يأتي بتصميم أنيق أصغر حجمًا من منافسيه وأخف وزنًا، وكاميرات بمواصفات ممتازة، وبطارية بسعة 4800 ميلّي أمبير/ الساعة.

بالإضافة إلى ذلك؛ فهو يُعد أول هاتف قابل للطي ليس من سامسونج يحقق تصنيف حماية من الماء والغبار تمامًا مثل Galaxy Z Fold4، فهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IPX8، ولكن ما يعيبه هو أنه لا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، بينما يعمل بنظام هواوي الجديد، كما أن سعره مرتفع قليلًا مقارنة مع منافسيه.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Mate X3 من هواوي:

Mate X3 المعالج معالج (Snapdragon 8 Plus Gen 1) من كوالكوم الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (OLED)، بقياس 7.85 بوصات وبدقة 2496 × 2224 بكسلًا. الشاشة الخارجية: من نوع (OLED)، مقاسها 6.4 بوصات، وتبلغ دقتها 2504 × 1080 بكسلًا. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بدقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية يوجد كاميراتنا واحدة في الشاشة الداخلية بدقة 8 ميجابكسل، والثانية في الشاشة الخارجية بدقة 8 ميجابكسل أيضًا. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 512 جيجابايت. البطارية 4800 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط. الألوان الأسود، والأخضر الداكن (Dark Green). السعر 7,699 ريالًا سعوديًا.

4- هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج:

يعتبر هاتف (Galaxy Z Fold4) هو الأفضل في فئة الهواتف القابلة للطي أفقيًا، وهاتف (Galaxy Z Flip4) هو الأفضل في فئة الهواتف القابلة للطي عموديًا، كما أنه يجذب مجموعة واسعة من المستخدمين بسبب الحنين للهواتف القديمة التي كانت موجودة مطلع الألفينات.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 بجودة التصميم، ودعم ميزة مقاومة الماء، بالإضافة إلى الدعم الطويل المدى لتحديثات نظام التشغيل أندرويد، إذ يتلقى الهاتف دعمًا برمجيًا من سامسونج لمدة خمس سنوات من تاريخ الإطلاق، لذا توقع أن تحصل على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل أندرويد حتى عام 2027.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج:

Galaxy Z Flip4 المعالج معالج (Snapdragon 8 Plus Gen 1) من كوالكوم الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، وقياسها 1.9 بوصات، وتبلغ دقتها 512 × 260 بكسلًا. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. البطارية 3700 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. الألوان الأسود (Graphite) والبنفسجي (Bora Purple) والزهري (Pink Gold)، والأزرق. السعر الإصدار ذا سعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 2799 ريالًا سعوديًا. الإصدار ذا سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2999 ريالًا سعوديًا.

5- هاتف Motorola Razr 40 Ultra:

يُعد (ريزر 40 ألترا) Razr 40 Ultra هو أحدث هواتف شركة موتورولا القابلة للطي، يتميز بتصميم مشابه لتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 قليلًا، ويعمل بالمعالج نفسه وهو معالج (Snapdragon 8+ Gen 1) من كوالكوم مما يعني أنه سيقدم لك الأداء نفسه.

ولكن يتفوق هاتف (Razr 40 Ultra) على هاتف سامسونج بأنه يضم شاشة داخلية وخارجية أكبر، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي يصل إلى 165 هرتزًا، بينما يقتصر معدل تحديث شاشة هاتف سامسونج على 120 هرتزًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Razr 40 Ultra: