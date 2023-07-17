أبرز ميزات هاتف Asus Zenfone 10 الجديد

أصدرت شركة أسوس (Asus) في نهاية شهر يونيو من هذا العام هاتف Zenfone 10 الذي يمتاز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، ويتضمن ميزات متعددة كالمعالج القوي من نوع (Snapdragon 8 Gen 2)، والكاميرات ذات المواصفات الممتازة، والخيارات المتعددة من ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي وغيرها العديد من الميزات التي سنوضح أبرزها فيما يلي:

التصميم المميز:

يأتي هاتف Asus Zenfone 10 الجديد مع عدد من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق، إذ يتمتع الهاتف بتصميم مميز حيث تبرز عدسات الكاميرات الخلفية بشكل لافت في حلقات سوداء كبيرة مرتبة رأسيًا.

يتميز هذا الهاتف بأنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 172 جرامًا فقط، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج، ويحتوي على غطاء خلفي مصنوع من البلاستيك والإطار مصنوع من الألمنيوم، كما أن أبعاد الهاتف التي تعادل 146.5 × 68.1 × 9.4 مم تجعله مناسبًا للاستخدام بيد واحدة، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يأتي هاتف Asus Zenfone 10 الجديد بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأبيض (Comet White)، والأخضر (Aurora Green)، والأحمر (Eclipse Red)، والأزرق (Starry Blue)، كما يوجد مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل.

الشاشة:

يضم هاتف Asus Zenfone 10 شاشة من نوع (Super AMOLED) قياسها 5.92 بوصات، وبدقة تعادل 2400 × 1800 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويمكن أن يصل إلى 144 هرتزًا عند تشغيل الألعاب، ودرجة سطوعها تصل إلى 1100 شمعة، وهي محمية بزجاج من نوع (Corning Gorilla Glass Victus).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Zenfone 10 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف ببطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط.

يعمل هاتف Zenfone 10 بنظام أندرويد 13 وقد وعدت أسوس بتوفير تحديثات نظام أندرويد لمدة عامين بالإضافة إلى أربعة أعوام من التحديثات الأمنية. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهذه الكاميرات قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.5، وقادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Asus Zenfone 10 من 699 يورو، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأبيض (Comet White)، والأخضر (Aurora Green)، والأحمر (Eclipse Red)، والأزرق (Starry Blue).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Asus Zenfone 10: