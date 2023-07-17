آبل تعتزم إطلاق حواسيب ماك بمعالج M3 قبل نهاية العام الجاري

تخطط آبل لإطلاق حواسيب ماك تعمل بمعالج M3 لاحقًا هذا العام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لتقرير أخير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وبحسب البيانات المنشورة، سوف تكشف آبل عن هواتف آيفون 15 والإصدارات الجديدة من ساعاتها الذكية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تعلن عن أجهزة آي ماك وماك بوك آير وماك بوك برو بمعالج M3 في الشهر الذي يليه خلال حدث آخر.

وكانت آبل قد أطلقت جهازي ماك بوك برو بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا مطلع العام الجاري، كما قدمت للجمهور حديثًا جهاز ماك بوك آير بشاشة قياسها 15 إنشًا، إضافةً إلى إصدارات أحدث من ماك ستوديو وماك برو.

وتوقع تقرير سابق لبلومبيرج أن تطلق آبل أجهزة ماك بوك برو بمعالجات M3 برو و M3 ماكس مطلع العام المقبل.

ولم تشر بلومبيرج إلى أية تفاصيل فنية تخص معالج M3 إلا أنه من المتوقع أن يُصنع المعالج بتقنية معالجة 3 نانومتر بالتعاون مع شركة TSMC التايوانية، مما سيعطي المعالج أداءً أفضل مع استهلاك أقل للطاقة مقارنةً بمعالجات آبل M2 الحالية المُصممة بتقنية معالجة 5 نانومتر.

وذكرت تقارير صحفية أن شركة TSMC التايوانية قد بدأت بالفعل إنتاج معالجات بتقنية 3 نانومتر منذ نهاية العام الماضي.

وتصمم آبل الشرائح الإلكترونية الخاصة بها بتقنية SoC أو (System on a Chip)، وهي تقنية تسمح بوضع المكونات الإلكترونية جميعها في شريحة واحدة تتضمن وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، والذاكرة العشوائية (RAM)، ومعالج الذكاء الاصطناعي (Neural Engine)، وغيرها.

ولآبل شراكة وثيقة مع شركة TSMC التايوانية، حيث تعمل الأولى على تصميم الشرائح والمعالجات الخاصة بها، بينما تتولى الثانية إنتاجها.