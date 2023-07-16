هونر تعلن عن تحديث MagicOS 7.2 لأجهزتها المحمولة

أعلنت شركة هونر عن تحديث MagicOS 7.2 الجديد لأجهزتها المحمولة، بالتوازي مع الإعلان عن هاتفها الجديد القابل للطي Magic V2 وجهازها اللوحي MagicPad 13.

ويأتي التحديث الجديد مع مزايا جديدة من أجل تحسين تجربة المستخدم، وتحديدًا من أجل رفع الإنتاجية على الأجهزة المحمولة ذات الشاشات الأكبر.

ومن أبرز المزايا الجديدة في تحديث MagicOS 7.2 إضافة حزمة “هونر دوكس Honor Docs” وهي مجموعة تطبيقات مكتبية لإنشاء وتعديل الملفات النصية، والعروض التقديمية، وجداول البيانات، مع دعم الإدخال عن طريق لوحة المفاتيح أو القلم أو الإملاء الصوتي، ويدعم العديد من الصيغ وتحويلها لجعلها مناسبة لشاشات الأجهزة المحمولة.

ويتيح تحديث MagicOS 7.2 لأجهزة هونر تعديل مقاطع الفيديو مع دعم المزيد من الترميزات، كما يضيف التحديث المزيد من المزايا التعاونية لربط أجهزة هونر معًا، مثل ميزة مشاركة الشبكة والإشعارات والمكالمات وغيرها.

وأضافت هونر المزيد من التحسينات في أداء النظام مع التحديث الجديد المتاح حاليًا في هاتف Magic V2 والجهاز اللوحي MagicPad 13، ولم تؤكد هونر حتى الآن توفر التحديث للإصدارات الأقدم من أجهزتها.

وكانت شركة هونر قد أعلنت في وقتٍ سابق على لسان رئيسها التنفيذي، تشاو مينج، أن نظام MagicOS 8 القادم سيكون تحديثًا كبيرًا لأجهزتها، وأن الشركة تسعى إلى أن يضاهي نظام MagicOS الخاص بها طلاقة نظام HarmonyOS من هواوي، كما تخطط للتفوق على نظام iOS في أجهزة آبل، ومن المنتظر الإعلان عن هذا النظام في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيكون مبنيًا على أندرويد 14.