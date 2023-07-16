ميتا تمنع الوصول إلى تطبيق Threads داخل الاتحاد الأوروبي

أكدت شركة ميتا أنها تعمل على منع المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى تطبيق Threads الجديد، حتى عند استخدام تطبيقات VPN من أجل تجاوز حجب التطبيق.

وكانت ميتا قد أطلقت تطبيق Threads في وقتٍ سابق، إلا أنه ليس متاحًا داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب أمور متعلقة بالخصوصية واستخدام بيانات المستخدمين.

وقالت شركة ميتا في تصريحات لموقع TechCrunch التقني: “إن تطبيق Threads ليس متاحًا في معظم الدول داخل أوروبا ، وقد اتخذنا إجراءات إضافية لمنع المستخدمين المقيمين فيها من الوصول للتطبيق في الوقت الراهن”.

وأكدت الشركة أهمية السوق الأوروبية بالنسبة لها، وقالت إنها تتمنى إتاحة التطبيق هناك في المستقبل.

واشتكى بعض المستخدمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي من عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم حتى عند استخدام طرق بديلة مثل تطبيقات VPN.

واعتمد الكثير من المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي على تطبيقات VPN من أجل تغيير الموقع الجغرافي الخاص بأجهزتهم، حتى يتمكنوا من الوصول إلى التطبيق.

يذكر أن تطبيق Threads يتتبع المستخدمين بشكل مكثف، ووفقًا لسياسة الخصوصية المنشورة وصفحة التطبيق على متجر تطبيقات آبل “آب ستور”، فإن التطبيق قد يجمع مجموعة واسعة من البيانات الشخصية، ومنها معلومات حساسة للغاية مثل البيانات الصحية والمالية، والموقع الدقيق، وسجل التصفح، وجهات الاتصال ، وسجل البحث، وغيرها.

وتمثل سياسة جمع البيانات على نطاق واسع تحديات قانونية وتنظيمية لشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي، وستكون شركة ميتا ملزمة بتقديم أساس قانوني صالح يتماشى مع قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عند إطلاق التطبيق.