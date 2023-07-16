مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy A34 من سامسونج و Moto G Stylus من موتورولا

يُعد كل من هاتفي Galaxy A34 من سامسونج و Moto G Stylus من موتورولا من الهواتف الممتازة ذات المواصفات العالية والسعر المتوسط، فكل منهما يمتاز بتصميم أنيق وشاشة عالية الدقة، وبطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية ذات المواصفات العالية.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy A34 من سامسونج و Moto G Stylus من موتورولا:

التصميم:

يتشابه تصميم هاتف سامسونج Galaxy A34 مع تصميم هواتف سامسونج الرائدة الأحدث (Galaxy S23)، ويأتي مع شاشة محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، ويدعم معيار IP67 لمقاومة الماء.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر هذا الهاتف بعدّة ألوان مميزة، وهي: الأسود (Awesome Graphite) والأخضر (Awesome Lime) والبنفسجي (Awesome Violet)، والفضي (Awesome Silver).

أما هاتف Moto G Stylus من موتورولا فيأتي بتصميم بسيط وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية بشكل رأسي داخل مربع بارز في الجهة اليُسرى العلوية من ظهر الهاتف. وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة من الزجاج، بينما الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك.

يزن هذا الهاتف 202 جرام، وسماكته 9.2 ملم، ويتوفر بلونين فقط هما: الوردي (Rose Champagne)، والأسود (Cosmic Black)

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A34 شاشة من نوع (Super AMOLED)، قياسها 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقتها عالية قدرها 2340×1080 بكسلًا.

بينما يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus شاشة من نوع (IPS LCD)، قياسها 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة قدرها 2400×1080 بكسلًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Galaxy A34 بمعالج من نوع (Dimensity 1080) من شركة MediaTek الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MC4).

بينما يعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 600).

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة لكن هاتف Galaxy A34 يدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، بينما يدعم هاتف Moto G Stylus تقنية الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا فقط.

يتوفر هاتف Galaxy A34 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

بينما يتوفر هاتف Moto G Stylus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، والزيادة في سعة التخزين من خلال بطاقات MicroSD، بالإضافة إلى دعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) وشبكات الواي فاي.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A34 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وبالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A34 فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Moto G Stylus فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5. ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يتوفر هاتف Galaxy A34 بسعر 1042 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يعمل بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بينما يُباع هاتف Moto G Stylus بسعر 299 دولارًا و99 سنتًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A34 من سامسونج و Moto G Stylus من موتورولا:

