ماسك يُقرّ بوضع اقتصادي غير مُبشِّر لتويتر

قال (إيلون ماسك) يوم السبت إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيًا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 في المئة في عائدات الإعلانات وعبء الديون الثقيل، وهو ما لم يَرْقَ إلى مستوى توقعاته في شهر آذار/ مارس بأن تويتر قد يصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول شهر حزيران/ يونيو 2023.

وقال ماسك في تغريدة ردًا على اقتراحات بشأن إعادة الرسملة: «نحتاج إلى الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نحصل على رفاهية أي شيء آخر».

ويُعتقد أن الوضع الحالي لتويتر يُمثّل أحدث علامة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي نُفِّذت منذ استحواذ ماسك على تويتر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحدها ليست كافية لجعل التدفق النقدي إيجابيًا، ويشير إلى أن عائدات إعلانات تويتر لم تتعاف بالسرعة التي توقعها ماسك في مقابلة أجرتها معه في شهر نيسان/ أبريل مع (بي بي سي) BBC وقال فيها إن معظم المعلنين عادوا إلى الموقع.

وبعد تسريح آلاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة خفضت نفقاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليارات دولار المتوقعة في عام 2023.

وتواجه تويتر أيضًا مدفوعات فائدة سنوية تبلغ زهاء 1.5 مليار دولار نتيجة الديون التي أخذها في صفقة 44 مليار دولار التي حولت الشركة إلى شركة خاصة.

ومن غير الواضح الإطار الزمني الذي كان ماسك يشير إليه من خلال انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50 المئة. وقال إن تويتر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023، وذلك بانخفاض عن 5.1 مليار دولار في عام 2021.

وتعرضت تويتر لانتقادات بسبب تراخي الإشراف على المحتوى، تلاه «نزوح جماعي» للعديد من المعلنين الذين لم يرغبوا في ظهور إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق.

وأشار تعيين ماسك لرئيسة الإعلانات السابقة في (إن بي سي يونيفرسال) NBCUniversal في شركة (كومكاست) Comcast (ليندا ياكارينو) مديرةً تنفيذيةً لتويتر إلى مبيعات الإعلانات تمثل أولوية بالنسبة للشركة حتى في الوقت الذي تعمل فيه على زيادة عائدات الاشتراك.

وبدأت (ياكارينو) العمل في تويتر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، وأخبرت المستثمرين في عرض تقديمي للمستثمرين قدّمته مع ماسك أن الشركة تخطط للتركيز في إبرام شراكات مع منشئي المحتوى وفي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني؛ لتنشيط أعمالها.

وأعلنت تويتر يوم الخميس الماضي رسميًا عن إطلاق (برنامج مشاركة عائدات الإعلانات) الذي يتيح لمنشئي المحتوى في المنصة الحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها.