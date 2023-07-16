تقرير: عائدات الخدمات السحابية العامة عالميًا تجاوزت 500 مليار دولار في 2022

بلغ إجمالي عائدات الخدمات السحابية العامة عالميًا نحو 545.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 الماضي، وفقًا لما ذكره تقرير جديد نشرته مؤسسة IDC لأبحاث السوق.

وشهدت عائدات الخدمات السحابية العامة ارتفاعًا بنسبة 22.9% في عام 2022 مقارنةً بالعام الذي يسبقه.

وشكل قطاع “البرمجيات كخدمة SaaS” المصدر الأكبر لإيرادات الخدمات السحابية العامة بنسبة تجاوزت 45% من إجمالي العائدات، يليها قطاع “البنية التحتية كخدمة IaaS” بنسبة تخطت 21%.

وجاءت شركات مايكروسوفت وأمازون وسيلز فورس وجوجل وأوراكل كأكبر خمس شركات مزودة للخدمات السحابية في عام 2022، وهي مجتمعة تستحوذ على أكثر من 41% من العائدات عالميًا، بنسبة نمو بلغت 27.3% على أساس سنوي، كما تنشط شركات أخرى في هذا القطاع مثل IBM و Alibaba وغيرها.

وحافظت شركة مايكروسوفت على ريادتها لسوق الخدمات السحابية العامة في عام 2022 بنسبة بلغت 16.8%، تليها أمازون بنسبة 13.5%.

وتوقعت مؤسسة IDC أن يستمر النمو في قطاع الخدمات السحابية خلال عام 2023 الجاري، مشيرةً إلى نمو خدمات الحوسبة السحابية الأساسية بمعدل أعلى مقارنةً بباقي القطاعات نظرًا لاعتماد الشركات على الخدمات السحابية من أجل تسريع تحولهم نحو الأعمال الرقمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقدرت مؤسسات أخرى متخصصة في أبحاث السوق مثل مؤسسة Gartner الإنفاق على الخدمات السحابية العامة بما يقارب 500 مليار دولار أمريكي في عام 2022، متوقعة أن تنمو خلال عام 2023 بنحو 21.7% لتقارب عائداتها 600 مليار دولار أمريكي.