توفر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 Pro اللاسلكية صوتًا رائعًا وتأتي بتصميم أنيق وخفيف الوزن، وإذا كان لديك هاتف سامسونج فقد تكون هذه السماعة هي الخيار الأنسب لك.

ومع ذلك، يمكنك استخدام سماعات سامسونج Galaxy Buds2 Pro مع أي هاتف يعمل بنظام أندرويد أو هواتف آيفون، لكنك لن تحصل على التجربة نفسها التي توفرها هذه السماعات عند استخدامها مع أجهزة سامسونج.

إليك أبرز ميزات سماعات سامسونج Galaxy Buds2 Pro:

التصميم المميز:

يتشابه تصميم سماعات Galaxy Buds2 Pro مع تصميم Galaxy Buds2 لكن طراز Buds2 Pro أصغر قليلًا وأخف وزنًا. وتأتي السماعات في علب مربعة منحنية الحافات، وفيما يتعلق بالألوان، يأتي طراز Buds2 Pro بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأبيض والبنفسجي (Bora Purple).

تتميز سماعات Buds2 Pro بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IPX7، وهي مناسبة لممارسة الرياضات القوية التي تتسبب في إفراز الكثير من العرق مثل: تسلق الجبال، كما تتحمل هذه السماعات الأمطار الغزيرة.

صوت واضح وعالي الجودة:

تقول سامسونج إتها حسنت ميزة إلغاء الضوضاء في طراز Galaxy Buds2 Pro بنسبة 40% مقارنة بالطرز الأخرى. إذ تتميز هذه السماعة بقدرتها على إلغاء الضوضاء في الأماكن الصاخبة، فهي تلغي بشكل جيد المحادثات الخافتة المحيطة بك، بالإضافة إلى دورها في إلغاء الضوضاء الناتجة عن مكيف الهواء وأصوات السيارات، وأي نوع من الضوضاء الأخرى المحيطة بك.

تحتوي سماعات Galaxy Buds2 Pro على ستة ميكروفونات داخلية وخارجية وتستخدم التعلم الآلي لتصفية ضوضاء الخلفية من الصوت القادم أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

كما تحتوي هذه السماعات على ميزة تسمى (360-Audio) وهي ميزة تحدد اتجاه الصوت بحسب حركة رأسك، وميزة Dolby Atmos التي توفر صوتًا محيطيًا وتجربة استماع غامرة بحيث يأتي الصوت من جميع الاتجاهات أثناء تحريك رأسك.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سماعات Galaxy Buds2 Pro على ميزة تكتشف صوتك وتخفض مستوى الصوت الذي تستمع إليه، وتُفعل وضع الشفافية تلقائيًا عند إجراء محادثة مع شخص آخر أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

عناصر تحكم حساسة وميزات إضافية لأجهزة سامسونج:

في المرة الأولى التي تحتاج فيها إلى ضبط سماعات Buds2 Pro في أذنك، من المحتمل أن تلاحظ مدى حساسية عناصر التحكم باللمس الموجودة في هذه السماعات. إذ يمكنك النقر مرة واحدة للإيقاف المؤقت أو استئناف التشغيل، أو الضغط مطولًا للتبديل بين وضع إلغاء الضوضاء ووضع الصوت المحيط.

ولتخصيص عناصر التحكم، ستحتاج إلى تطبيق Galaxy Wearable من سامسونج المُتاح فقط لمُستخدمي أجهزة أندرويد. ومع أن هذا التطبيق متاح لجميع أجهزة أندرويد، يمكن لمُستخدمي أجهزة سامسونج الوصول إلى بعض الميزات الأخرى التي لن تجدها في الهواتف أو الأجهزة اللوحية الأخرى.

في التطبيق ستجد اختبار الملاءمة وميزة Voice Detect وهي ميزة تخفض مستوى الصوت تلقائيًا وتتيح وضع الصوت المحيط (ambient sound mode) عند البدء بالتحدث مع شخص آخر، وغيرها العديد من الميزات.

عمر البطارية:

توفر سماعات Buds 2 Pro ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء ANC، أو ثماني ساعات بدون تفعيلها. ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 30 ساعة من الاستخدام مع علبة الشحن.

هذا ليس أطول عمر بطارية متوفر في السماعات اللاسلكية لكنه متوسط، وتمنحك ميزة الشحن السريع ساعتين ونصف من وقت التشغيل بعد شحن السماعات لمدة 10 دقائق فقط.

السعر:

تُباع سماعات Galaxy Buds2 Pro بسعر 449 ريالًا سعوديًا.